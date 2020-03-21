Эксперты назвали условия победы над коронавирусом

Коронавирус зафиксирован в 18 регионах России. Здесь за сутки официально подтверждены 53 случая инфицирования COVID-19. Общее количество заболевших достигло 306 человек, сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Самое большое количество зараженных коронавирусом выявлено в Подмосковье – 17 человек, шесть – в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три случая зафиксированы в Свердловской области.

На уходящей неделе в Московском государственном университете заявили, что готовы создать вакцину против коронавируса за три месяца.

Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН предупредил, что необходимо запастись терпением, потому что на ее испытания уйдет много времени.



«Создать то ее можно, но ее еще нужно и испытать, а на это уйдет много времени. Ведь нужно выявить насколько оно безопасно, эффективно, для этого нужно больше времени [чем три месяца], возможно, около года. В США сейчас приступили к испытаниям, что там получится неизвестно. Например, от ВИЧ уже 20 лет испытывают вакцины», - пояснил Олег Юрин.