Эксперты назвали условия победы над коронавирусом
Ученые и медики рассказали в эфире НСН об опасностях пандемии коронавируса в России и условиях победы инфекции COVID-19.
Коронавирус зафиксирован в 18 регионах России. Здесь за сутки официально подтверждены 53 случая инфицирования COVID-19. Общее количество заболевших достигло 306 человек, сообщают в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Самое большое количество зараженных коронавирусом выявлено в Подмосковье – 17 человек, шесть – в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области, три случая зафиксированы в Свердловской области.
На уходящей неделе в Московском государственном университете заявили, что готовы создать вакцину против коронавируса за три месяца.
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин в беседе с НСН предупредил, что необходимо запастись терпением, потому что на ее испытания уйдет много времени.
«Создать то ее можно, но ее еще нужно и испытать, а на это уйдет много времени. Ведь нужно выявить насколько оно безопасно, эффективно, для этого нужно больше времени [чем три месяца], возможно, около года. В США сейчас приступили к испытаниям, что там получится неизвестно. Например, от ВИЧ уже 20 лет испытывают вакцины», - пояснил Олег Юрин.
Доктор медицинских наук, член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн 21 марта заявил, что Россия должна справиться с пандемией коронавируса нового типа к лету. С прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом согласился ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов. В беседе с НСН ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе. Если сравнить Россию с Китаем, Европой, получается, что мы – исключение из правил. Там гораздо больше больных коронавирусом. Запугали людей! Видно, что они боятся, напуганы. Эта ситуация показывает уровень внушаемости общества», - заявил эксперт.
Однако, россиянам есть, чего опасаться - безответственности. Стало известно, что уголовное дело за нарушение режима самоизоляции и заражение коронавирусом COVID-19, минимум, 11 человек возбудила полиция Ставрополья на главного инфекциониста края Ирину Санникова. Женщина скрыла свою поездку в Испанию, где действовали карантинные меры из-за коронавирусной инфекции, 10 марта вышла на работу. В результате она стала разносчиком заболевания. Ей грозит до двух лет лишения свободы.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости общественного контроля за чиновниками-медиками в период пандемии коронавируса.
«Что касается карантина, то правила должны быть едиными не только для чиновников – для всех людей! Это, конечно, глобальный вопрос, ради чего в России чиновники работают, боятся отпустить власть, если понимают, что своими действиями могут причинить вред окружающим или компрометируют своими действиями работу своего ведомства. Должна быть система подбора руководящих кадров, которые будут оцениваться и населением. Я давно говорю, что должен быть общественный контроль за чиновниками, особенно в сфере здравоохранения», - считает эксперт.
При этом в России стала активно формироваться культура добрых дел. В рамках акции #МыВместе 21 марта начал действовать агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помочь другим, которым требуется помочь во время пандемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф можно пройти регистрацию и предложить свою помощь нуждающимся в качестве волонтера (кнопка «Стать волонтером»).
На сайте ДоступВсем.рф размещена информация о ресурсах, к которым россияне могут получить свободный доступ, включая бесплатный интернет-трафик. Эту возможность предоставили ведущие российские операторы связи, производители контента, владельцы онлайн-сервисов и образовательных площадок для тех, кто оказался в самоизоляции или перешел на удаленную работу и учебу.
А для школьников кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) создало агрегатор Kruzhok.org, на котором собраны ресурсы для дистанционного обучения и кружковой деятельности в онлайн формате.
Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН выступил за введение карантина в учебных заведениях на территории всей России.
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