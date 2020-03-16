Омбудсмен в сфере образования призвал ввести карантин по всей России
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования в эфире НСН заявил об отставании Минпросвещения в превентивных мер по борьбе с коронавирусом.
Министерство просвещения РФ рекомендовало школам перейти на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. При этом, в ведомстве отметили, что ситуация с пандемией не должна сказаться на общем образовательном процессе. Тем временем в школах Москвы и Московской области с 16 марта введено свободное посещение занятий.
Председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН выступил за введение карантина в учебных заведениях на территории всей России.
«Я считаю, что у нас власть в виде Министерства просвещения опаздывает, причем очень серьезно. Я очень много общаюсь с директорами школ, езжу по учебным заведениям и вижу, что даже, если не говорить о коронавирусе, то совершенно очевидна высокая заболеваемость среди учеников обычным гриппом и ОРВИ. Я не понимаю, почему Минпросвещения не создает штаб, не организует горячие линии, не посадит 100-200 человек, которые бы отвечали на вопросы родителей, помогали вести дистанционные программы обучения. Я за то, чтобы ввели карантин и в рамках введения этого карантина, должен быть создан такой междисциплинарный, межминистерский штаб. Сейчас самое важное это скоординированность действий Министерства просвещения с Роспотребнадзором и Минздравом», - сказал Володарский.
По его мнению, родители не должны самостоятельно решать – посещать ребенку школу или же нет.
«Кто-то водит в школу, кто-то не водит - это не правильно, нельзя так. Это решение не должно отдаваться на откуп родителям, должно быть четкое конкретное распоряжение. Тем более в тех регионах, где был обнаружен коронавирус, точно должен быть введен карантин. В конце марта у детей каникулы, поэтому вполне реально было бы сейчас уйти на двухнедельный карантин, и этого было бы вполне достаточно, чтобы приостановить бум по образовательным учреждениям», - пояснил свою позицию собеседник НСН.
По последним данным, в России зафиксировали 63 случая заражения коронавирусом. Четыре из них выявили за последние сутки — три в Московской области и один в Тюменской области.
Ранее НСН сообщала, что из-за коронавируса на осень перенесена образовательная акция «Тотальный диктант», которая должна была состояться 4 апреля.
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