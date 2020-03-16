Омбудсмен в сфере образования призвал ввести карантин по всей России

«Я считаю, что у нас власть в виде Министерства просвещения опаздывает, причем очень серьезно. Я очень много общаюсь с директорами школ, езжу по учебным заведениям и вижу, что даже, если не говорить о коронавирусе, то совершенно очевидна высокая заболеваемость среди учеников обычным гриппом и ОРВИ. Я не понимаю, почему Минпросвещения не создает штаб, не организует горячие линии, не посадит 100-200 человек, которые бы отвечали на вопросы родителей, помогали вести дистанционные программы обучения. Я за то, чтобы ввели карантин и в рамках введения этого карантина, должен быть создан такой междисциплинарный, межминистерский штаб. Сейчас самое важное это скоординированность действий Министерства просвещения с Роспотребнадзором и Минздравом», - сказал Володарский.

По его мнению, родители не должны самостоятельно решать – посещать ребенку школу или же нет.

«Кто-то водит в школу, кто-то не водит - это не правильно, нельзя так. Это решение не должно отдаваться на откуп родителям, должно быть четкое конкретное распоряжение. Тем более в тех регионах, где был обнаружен коронавирус, точно должен быть введен карантин. В конце марта у детей каникулы, поэтому вполне реально было бы сейчас уйти на двухнедельный карантин, и этого было бы вполне достаточно, чтобы приостановить бум по образовательным учреждениям», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

По последним данным, в России зафиксировали 63 случая заражения коронавирусом. Четыре из них выявили за последние сутки — три в Московской области и один в Тюменской области.



Ранее НСН сообщала, что из-за коронавируса на осень перенесена образовательная акция «Тотальный диктант», которая должна была состояться 4 апреля.

