Без паники! В НИИ эпидемиологии рассказали, что делать при коронавирусе

Тестирование на выявление коронавируса в России будет бесплатным, однако проходить его повально всем гражданам не нужно. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила по итогам заседания координационного совета при правительстве. Она заверила, что в стране нет дефицита тест-систем, однако необходимо организовать соответствующую работу в регионах. Проверка должна в первую очередь касаться граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также на тех, кто с ними контактировал.

Доктор биологических наук Александр Семёнов - заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера обозначил в эфире НСН основные принципы поведения при коронавирусной опасности: