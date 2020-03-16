Без паники! В НИИ эпидемиологии рассказали, что делать при коронавирусе
Доктор биологических наук в эфире НСН раскрыл принципы борьбы с COVID-19.
Тестирование на выявление коронавируса в России будет бесплатным, однако проходить его повально всем гражданам не нужно. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила по итогам заседания координационного совета при правительстве. Она заверила, что в стране нет дефицита тест-систем, однако необходимо организовать соответствующую работу в регионах. Проверка должна в первую очередь касаться граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а также на тех, кто с ними контактировал.
Доктор биологических наук Александр Семёнов - заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера обозначил в эфире НСН основные принципы поведения при коронавирусной опасности:
«Во-первых не нужно паниковать! Во-вторых – соблюдать рекомендации, изложенные в методичках и неоднократно озвученные специалистами Роспотребнадзора и медработниками. Это простые правила, связанные с личной гигиеной, социальной дистанцией, избегания массовых мероприятий. Нужно помнить, что коронавирусная инфекция протекает достаточно легко, особенно у молодых и не отягощённых сопутствующими серьёзными заболеваниями.
Не стоит полагаться на самодиагностику и самолечение
Однако даже лёгкое течение может ухудшиться, поэтому не стоит полагаться на самодиагностику и самолечение. Учитывать надо, что коронавирс к нам пришёл в сезон респираторных заболеваний, никто не отменял грипп и ОРВИ. При этом отдельных симптомов у коронавируса нет. Не существует специфических признаков, которые могли бы позволить точно сказать, что вы больны COVID-19 . Поэтому, без лабораторной диагностики не обойтись», - подчеркнул собеседник НСН.
Александр Семёнов согласен с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым, который заявил об отсутствии поводов для введении в стране чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом. Однако, по словам специалиста, всё может поменяться очень быстро:
«Коронавирус развивается достаточно стремительно. Длительный инкубационный период может приводить к накоплению случаев заражения на территории и последующему взрывному характеру инфицирования.
Многие могут быть уже заражены, но пока не подозревают об этом
Т.е., многие могут быть уже заражены, но пока не подозревают об этом. По состоянию на сегодня у нас всё может быть благополучно, а, например, через 3 дня мы уже будем вынуждены поменять стратегию, и Россия примет более серьёзные ограничительные меры. Увы, всё меняется в течение 48 часов. Поэтому мы постоянно отслеживаем ситуацию, Роспотребнадзор работает не покладая рук и пробирок».
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло в полтора раза и достигло 93 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Из 30 новых случаев 20 приходятся на Москву. Подавляющее большинство случаев - 86 - завозные, остальные связаны с контактами внутри страны. Четверо уже выздоровели.
79 человек находятся в стационаре, у 57 из них заболевание протекает в легкой форме, без симптомов. Состояние средней тяжести наблюдается у двух пациентов из-за незначительной одышки, сообщила Голикова. В общей сложности под наблюдением врачей находятся 15 000 человек, но это, по словам вице-премьера, «абсолютно здоровые граждане».
Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что в России будут расширены возможности прохождения тестирования на коронавирус даже при отсутствии симптомов. Этим будут заниматься органы здравоохранения в регионах. Премьер поручил создать возможности для такого обследования в аэропортах, на железнодорожных и автовокзалах.
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