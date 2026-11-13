Желающим встретить Новый год в Мурманске посоветовали поспешить с бронированиями
Сегодня вопрос размещения туристов в Мурманской области является одним из наиболее острых для регионального туризма, сказала НСН Елена Медведева.
В Мурманской области отсутствуют пятизвездочные гостиницы, а достойных объектов категории четыре звезды крайне мало, недостаточно также апартаментов и хостелов, рассказала НСН основатель и генеральный директор туроператора «Радуга Севера» Елена Медведева.
{{related_post_GikL6DNE9I}}
За девять месяцев текущего года Мурманская область приняла рекордные 435 тысяч туристов — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом шла речь на выездном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в России под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко при участии министра экономического развития РФ Максима Решетникова, которое недавно состоялось в Кировске. Медведева призвала желающих встретить Новый год в Мурманской области бронировать поездки как можно скорее.
«Популярность Мурманской области создает дополнительную нагрузку на гостиничную инфраструктуру, особенно в период новогодних праздников. Уже сейчас вопрос размещения туристов является одним из наиболее острых для регионального туризма. Одним из основных ограничений для дальнейшего роста турпотока остается дефицит качественных средств размещения. В Мурманской области отсутствуют пятизвездочные гостиницы, а достойных объектов категории четыре звезды крайне мало. Недостаточно также апартаментов и хостелов, причем многие из них имеют небольшой номерной фонд. В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда туристам, которые поздно принимали решение о поездке, приходилось отказывать из-за отсутствия свободных мест. Уже примерно с 15 декабря доступных вариантов размещения практически не оставалось. Туристы пытались искать квартиры для краткосрочной аренды, однако и этот сегмент испытывал серьезную нагрузку. Поэтому туристам, которые планируют встретить Новый год в Мурманской области, мы рекомендуем бронировать поездку заблаговременно», — сказала региональный представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) в Мурманской области.
В пресс-службе Национального туроператора «Алеан», который является членом Российского союза туриндустрии (РСТ), рассказали о стабильном росте спроса на Мурманскую область в пределах 8%.
«В пиковые сезоны — зимой и летом — число бронирований Мурманской области вырастает на 60% относительно периодов невысокого спроса — весны и осени. В целом по году отмечаем стабильный рост спроса на Мурманскую область в пределах 8% к 2025 году», — указали в «Алеане».
Там добавили, что регион сталкивается с острым дефицитом номерного фонда в пиковые сезоны.
«В регионе ощущается острый дефицит номерного фонда на высокие сезоны (зимой и летом), который не компенсируется за счет увеличения числа апартаментов. Острее всего ощущается нехватка гостиниц уровня 3-4*. Преимущество Мурманской области — плотно закрепившийся за регионом бренд "фотоохоты" за китами и северным сиянием. Хотя наблюдать аврору можно и других северных регионах, явление в первую очередь ассоциируется с Мурманской областью. Что важно, северное сияние в Мурманской области стало «магнитом» не только для внутренних туристов, но и для иностранцев, — так, китайцы считают, что северное сияние приносит удачу и интересуются поездками в Заполярье. Препятствиями в развитии туризма остаются сложные погодные условия в регионе и дефицит номерного фонда», — рассказали эксперты.
Ранее в «Алеане» рассказали НСН, что наибольшим спросом в Мурманской области пользуются зимние туры с фотоохотой на северное сияние, а также летние туры, на июль, с наблюдением за китами.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Эксперт назвал сбои Starshield «обучением Зеленского хорошим манерам»
- ЕС утвердил состав группы для переговоров с Россией
- Невролог Суша назвала способы снизить риск инсульта
- Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов с 2027 года
- Желающим встретить Новый год в Мурманске посоветовали поспешить с бронированиями
- Посол Долгов назвал главную проблему Европы на переговорах по Украине
- Шнейдеров возмутился, что Россия не выдвигает фильмы на «Оскар»
- Большунову отказали в нейтральном статусе, лыжник обратится в CAS
- Соцфонд уточнил, кто сможет выйти на пенсию раньше в 2027 году
- Инициатива фон дер Ляйен о диалоге с Россией расколола Евросоюз