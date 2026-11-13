Бросил тень на Хабиба: Емельяненко об аресте Усмана Нурмагомедова в ОАЭ
Усман Нурмагомедов дракой с Мераба Двалишвили не решил, а усугубил проблему, разбираться с которой придется другим, заявил НСН Александр Емельяненко.
Драка в отеле в Абу-Даби и последующее заключение Усмана Нурмагомедова не поставят крест на его карьере, и если он захочет вернуться в спорт, он сможет это сделать, однако такое поведение недопустимо, и потасовка не разрешила конфликт между сторонами, а только усугубила ситуацию, заявил НСН боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко.
Суд приговорил российского бойца Усмана Нурмагомедова к тюремному сроку после драки в отеле в Абу-Даби. По данным источника ТАСС, спортсмен оказался в числе восьмерых фигурантов дела, которым назначили по шесть месяцев лишения свободы, штрафы в размере 300 тыс. дирхамов и депортацию из ОАЭ. Еще два участника драки заплатят по 50 тыс. дирхамов штрафа. 11 ноября в лобби отеля в Абу-Даби произошла массовая драка с участием Нурмагомедова и грузинского бойца Мераба Двалишвили. Последний в социальных сетях заявил, что россиянин и его друзья напали на него во время интервью.
Емельяненко отметил, что эта история бросила тень не только на самого бойца, но и на его семью, в том числе его более именитого троюродного брата Хабиба Нурмагомедова.
«Не знаю, как этот бардак закончится и что он принесет, но это бросило тень не только на его самого, но и на его фамилию. Большинство людей из Нурмагомедовых больше знают Хабиба, а не его. Кто в драке замешан? Нурмагомедов. Кого из Нурмагомедовых знают? Хабиба. Я бы подобным образом не поступал, это не есть решение вопроса, а только усугубление той ситуации, в которую он попал. Дальше это придется решать опять же не ему, а Хабибу», — поделился мнением боец.
При этом Емельяненко считает, что скандал не должен отразиться на возможном турнире под эгидой UFC в России, проведение которого ранее допустил президент организации Дана Уайт.
«Я думаю, это независимые друг от друга вещи, тем более Усман Нурмагомедов не такая значимая на сегодняшний день фигура в UFC. Он представитель лиги PFL», — сказал он.
В августе Усман Нурмагомедов защитил титул чемпиона Professional Fighters League (PFL) в легком весе. Он одержал победу над американцем Арчи Колганом, напоминает «Радиоточка НСН».
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