Драка в отеле в Абу-Даби и последующее заключение Усмана Нурмагомедова не поставят крест на его карьере, и если он захочет вернуться в спорт, он сможет это сделать, однако такое поведение недопустимо, и потасовка не разрешила конфликт между сторонами, а только усугубила ситуацию, заявил НСН боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко.

Суд приговорил российского бойца Усмана Нурмагомедова к тюремному сроку после драки в отеле в Абу-Даби. По данным источника ТАСС, спортсмен оказался в числе восьмерых фигурантов дела, которым назначили по шесть месяцев лишения свободы, штрафы в размере 300 тыс. дирхамов и депортацию из ОАЭ. Еще два участника драки заплатят по 50 тыс. дирхамов штрафа. 11 ноября в лобби отеля в Абу-Даби произошла массовая драка с участием Нурмагомедова и грузинского бойца Мераба Двалишвили. Последний в социальных сетях заявил, что россиянин и его друзья напали на него во время интервью.