Эпидемиолог: Вакцину от коронавируса могут искать годами
Эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом в эфире НСН рассказал, что тормозит поиск вакцины от коронавируса.
Короновирус COVID-19 имеет несколько разновидностей, которые сейчас циркулируют в мире. Такое заявление сделал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Например, в Италию попала такая форма коронавируса, которая имеет свойство к более быстрому распространению, чем другие.
Согласился с возможностью разных подвидов коронавируса COVID-19 в беседе с НСН и эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.
«То, что бывают разные разновидности вирусов и вообще возбудителей - это да, действительно довольно частое явление. Что касается России, пока не могу сказать, не знаю [какой из видов мог быть занесен]», - сказал Юрин.
При этом, в Московском государтсвенном университете заявили, что готовы создать вакцину против коронавируса за три месяца.
«Создать то ее можно, но ее еще нужно и испытать, а на это уйдет много времени. Ведь нужно выявить насколько оно безопасно, эффективно, для этого нужно больше времени [чем три месяца], возможно, около года. В США сейчас приступили к испытаниям, что там получится неизвестно. Например, от ВИЧ уже 20 лет испытывают вакцины», - пояснил эпидемиолог Олег Юрин.
По словам декана биологического факультета, академика РАН Михаила Кирпичникова, в университете смогут создать недорогой препарат, так как он не требует ослабленного или убитого патогена и дорогих средств. Но для быстрой разработки потребуется заказ государства и достаточный уровень финансирования. Сергей Нетесов отметил, что если будет разработана вакцина, она будет годиться для всех подвидов коронавируса COVID-19.
Ранее НСН сообщала, что в Москве с помощью системы видеонаблюдения «Безопасный город» обнаружено более 200 нарушений режима самоизоляции - он вводится в связи с риском распространением коронавирусной инфекции.
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