Эпидемиолог: Вакцину от коронавируса могут искать годами

Короновирус COVID-19 имеет несколько разновидностей, которые сейчас циркулируют в мире. Такое заявление сделал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Например, в Италию попала такая форма коронавируса, которая имеет свойство к более быстрому распространению, чем другие.

Согласился с возможностью разных подвидов коронавируса COVID-19 в беседе с НСН и эпидемиолог, старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Олег Юрин.

«То, что бывают разные разновидности вирусов и вообще возбудителей - это да, действительно довольно частое явление. Что касается России, пока не могу сказать, не знаю [какой из видов мог быть занесен]», - сказал Юрин.

При этом, в Московском государтсвенном университете заявили, что готовы создать вакцину против коронавируса за три месяца.