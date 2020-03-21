Вирусолог обосновал сроки спада пандемии COVID-19 в России

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе. Если сравнить Россию с Китаем, Европой, получается, что мы – исключение из правил. Там гораздо больше больных коронавирусом. Конечно, определить, где коронавирус, где – обычная инфекция, сложно, потому что пандемия COVID-19 совпадает с сезонным ростом числа респираторных заболеваний у россиян. Запугали людей! Видно, что они боятся, напуганы. Эта ситуация показывает уровень внушаемости общества. Не такая это страшная инфекция – коронавирус!» - заявил эксперт.

Ранее Ранее НСН сообщала, что в РФ тестируют вакцину и препараты от COVID-19, а «Газпром» готов наладить производство антисептиков из газа. О готовности наладить производство антисептиков из газа заявил «Газпром». Как поясняет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании, в качестве базовых веществ могут быть использованы изопропанол и этанол. В отличие от вакцины или антивирусных препаратов, производство антисептиков может быть налажено в сжатые сроки, - отмечает агентство.



