В России операторы связи предоставили бесплатный доступ к контенту на время пандемии

Производители контента и мобильные операторы в рамках акции #МыВместе организовали бесплатный доступ пользователям, которые из-за коронавируса вынуждены находиться в самоизоляции или карантине. На сайте ДоступВсем.рф размещена информация о ресурсах, к которым россияне могут получить свободный доступ, включая бесплатный интернет-трафик.

«На портале «Доступ всем» мы собрали всё, что поможет вам провести время дома с пользой. Школьники и студенты смогут продолжить занятия в виртуальных классах. А при желании - познакомиться с лекциями других преподавателей, самых лучших в стране. Стали доступнее дистанционные консультации врачей. В открытом доступе есть русская и зарубежная классика и современные бестселлеры, курсы по самообразованию и саморазвитию. Смотрите любые фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатрах», - говорится в официальном сообщении.

На ресурсе ДоступВсем.рф десять разделов: «Новости», «Кино», «Музыка», «Образование», «Книги», «Журналы», «Услуги», «Связь»,«Доставка», «Платежи» и«ТВ».

В акции участвуют около 100 компаний и ресурсов, в их числе – Яндекс, Мэйл.ру, сервисы Сбербанка, 1С, онлайн кинотеатры, обучающие и игровые порталы, магазины электронных книг.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «для людей, которые оказались сегодня дома с семьями, чрезвычайно важно иметь возможность заказывать лекарства онлайн, дистанционно учиться, получать государственные услуги, а также проводить свой досуг — смотреть художественные фильмы, детские программы и так далее».

Напомним, президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости общественного контроля за чиновниками-медиками в период пандемии коронавируса.

«Что касается карантина, то правила должны быть едиными не только для чиновников – для всех людей! Это, конечно, глобальный вопрос, ради чего в России чиновники работают, боятся отпустить власть, если понимают, что своими действиями могут причинить вред окружающим или компрометируют своими действиями работу своего ведомства. Должна быть система подбора руководящих кадров, которые будут оцениваться и населением. Я давно говорю, что должен быть общественный контроль за чиновниками, особенно в сфере здравоохранения», - считает эксперт.

