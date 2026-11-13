Соцфонд уточнил, кто сможет выйти на пенсию раньше в 2027 году

В 2027 году оформить страховую пенсию по старости смогут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967-го и старше. Для этого нужен страховой стаж не менее 15 лет и индивидуальный коэффициент (ИПК) не менее 30. Об этом сообщил Соцфонд в своих соцсетях.

Выплата к страховой пенсии вырастет до 10 тысяч рублей

Также такая возможность сохранится у работающих во вредных условиях труда, многодетных мам и тех, кто имеет другие основания для досрочного выхода.

Социальную пенсию по старости назначат тем, у кого не хватает стажа или ИПК для страховой. Это — россияне, постоянно живущие в стране: мужчины 1957 года рождения и женщины 1962-го и старше.

Также право на нее имеют иностранцы и лица без гражданства, которые были в РФ не менее 15 лет, представители малочисленных народов Севера — мужчины с 55 лет и женщины с 50 при постоянном проживании в районах их поселения на день назначения пенсии.

Проверить стаж и величину ИПК можно в любое время через выписку из индивидуального лицевого счета на «Госуслугах».

Недавно в Госдуме рассказали, каким должен быть размер пенсий в России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Елков Олег
ТЕГИ:Пенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры