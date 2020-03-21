Для школьников создали агрегатор ресурсов для онлайн-обучения

Для школьников, которые из-за коронавируса перешли на удаленное обучение, кружковое движение Национальной технологической инициативы (НТИ) создало агрегатор Kruzhok.org. На платформе собраны ресурсы для дистанционного обучения и кружковой деятельности в онлайн формате, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кружкового движения.

«Портал позволяет российским школьникам и студентам, перешедшим на онлайн-обучение из-за коронавируса, получить доступ к лучшим курсам, технологическим проектам и соревнованиям, удаленным стажировкам в технологических компаниях и стартапах. К сбору и структурированию информации может присоединиться каждый желающий», - сказано в официальном сообщении.

В первом из трех разделов портала собраны ресурсы для удаленного обучения школьников и студентов. Сюда же поступают данные о технологических кружках, которые на время перешли в онлайн. Также в данном разделе есть информация о ЕГЭ/ОГЭ, олимпиадах и обучающих курсах , ориентированных на технологии будущего.

«Сокращение очных контактов - это то, что каждый из нас может и должен сделать для борьбы с распространением коронавируса. Поэтому мы переориентировали наши ресурсы на информирование школьников, студентов и их родителей о способах дистанционного участия в кружках и, шире, дистанционного образования. <...> Наши соратники по всей России выкладывают на Kruzhok.org актуальную информацию о действующих кружках и курсах, редактируют страницы, размечают данные, и мы приглашаем всех присоединиться к этому общему делу - формированию кружкового движения», - заявил лидер рабочей группы кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

Материал на портале структурирован с учетом возрастных особенностей развития и восприятия аудитории для более легкого поиска информации.

Во втором разделе также содержится информация об интерактивных проектах - онлайн-челленджах, хакатонах и соревнованиях. Здесь же можно получить информацию о вакансиях на удаленную практику или стажировку в технологических компаниях и стартапах.

Третий раздел посвящен пандемии и аккумулирует данные о закрытых учреждениях, перешедших на удаленное обучение, свободное посещение школьников или студентов. Также здесь публикуются материалы о самом вирусе и новых исследованиях по пандемии COVID-19.

Напомним, кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Главной целью его работы является формирование нового поколения ученых, управленцев предпринимателей, инженеров. Олимпиада НТИ, проектные школы «Практики будущего», фестивали идей и технологии Rukami, программа конкурсов и проектов в области космоса «Дежурный по планете» - в числе инициатив движения.

