Шнейдеров возмутился, что Россия не выдвигает фильмы на «Оскар»
Кинокритик Давид Шнейдеров назвал НСН ошибкой то, что Россия перестала выдвигать свои фильмы на премию «Оскар».
Россия должна обязательно быть представлена на «Оскаре», заявил НСН кинокритик Давид Шнейдеров. По его словам, нашей стране есть, что выдвинуть на эту престижную премию.
Ранее режиссер Никита Михалков прокомментировал возможное повторное выдвижение актера Юры Борисова на премию «Оскар». По его словам, он высоко оценивает талант артиста, но сожалеет о времени, в которое это происходит. «Я могу только сожалеть, что его выдвижение на «Оскар» происходит, когда «Оскар» умирает, - заявил Михалков журналистам. Шнейдеров подчеркнул, что у нас есть не только талантливые артисты, но и кино.
«Изначально было грандиозной ошибкой прекратить выдвигать наши фильмы на «Оскар». Россия обязательно должна выдвигать свои фильмы. У нас очень хорошее авторское кино, которое вполне могло бы составить конкуренцию мировому кинематографу. У нас есть достойные режиссеры – Твердовский, Хлебников, Герман, Быков и многие другие. А мы отрезали возможность культурной коммуникации и лишились соревновательного элемента. Невыдвижение означает то, что мы выкинули себя из мирового кинопроцесса», - заявил Шнейдеров.
Комментируя мнение Михалкова о том, что «Оскар» умирает, собеседник НСН отметил, что у премии есть проблемы, но в этом состоянии она находится уже долгие годы.
«Умирает ли «Оскар» – это на совести Никиты Сергеевича. С любой зарубежной премией есть проблемы. Одна из них заключается в войне между кинопроизводителями и платформами, которые реально угрожают существованию кинотеатров. Об этом много лет назад предупреждали Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Владельцы киносетей требуют, чтобы фильм выдвигался на «Оскар», если он выходил в кинотеатрах, а не только на платформах. Сумеет ли премия преодолеть свои проблемы – надеюсь, что да. А разговоры про «умирает» идут ежегодно, когда говорится о том, что в этом году «Оскар» значительно слабее предыдущих. Но он держится и остаётся самой значимой кинопремией в мире. Это очень хорошо раскрученная на протяжении многих лет национальная награда Соединенных Штатов и нескольких англоязычных стран», - отметил Шнейдеров.
Говоря о шансах Юрия Борисова быть выдвинутым на премию во второй раз, кинокритик искренне пожелал ему удачи. В 2025 году российский актёр уже претендовал на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». На этот раз Борисова могут выдвинуть в категории «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Искусственный» (Artificial) режиссёра Луки Гуаданьино. Актёр сыграл одного из основателей компании OpenAI Илью Суцкевера.
«Я очень рад за Юру Борисова, который возможно получит номинацию на «Оскар» за роль не в российском фильме, а в полноценном американском кино. Понятно, что он все равно играет не американца, а выходца из Нижнего Новгорода русского еврея. Но тем не менее это огромный успех для нашей страны. Юра Борисов сейчас гордость российского кинематографа. Я от души желаю ему успеха», - признался Шнейдеров.
Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что голливудский актер Джонни Депп вернется в новую часть «Пиратов Карибского моря» только ради гонорара и пиара, это станет для него «вторым шансом попасть в высшую лигу».
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