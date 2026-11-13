Комментируя мнение Михалкова о том, что «Оскар» умирает, собеседник НСН отметил, что у премии есть проблемы, но в этом состоянии она находится уже долгие годы.

«Умирает ли «Оскар» – это на совести Никиты Сергеевича. С любой зарубежной премией есть проблемы. Одна из них заключается в войне между кинопроизводителями и платформами, которые реально угрожают существованию кинотеатров. Об этом много лет назад предупреждали Стивен Спилберг и Джордж Лукас. Владельцы киносетей требуют, чтобы фильм выдвигался на «Оскар», если он выходил в кинотеатрах, а не только на платформах. Сумеет ли премия преодолеть свои проблемы – надеюсь, что да. А разговоры про «умирает» идут ежегодно, когда говорится о том, что в этом году «Оскар» значительно слабее предыдущих. Но он держится и остаётся самой значимой кинопремией в мире. Это очень хорошо раскрученная на протяжении многих лет национальная награда Соединенных Штатов и нескольких англоязычных стран», - отметил Шнейдеров.

Говоря о шансах Юрия Борисова быть выдвинутым на премию во второй раз, кинокритик искренне пожелал ему удачи. В 2025 году российский актёр уже претендовал на награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Анора». На этот раз Борисова могут выдвинуть в категории «Лучшая мужская роль» за работу в картине «Искусственный» (Artificial) режиссёра Луки Гуаданьино. Актёр сыграл одного из основателей компании OpenAI Илью Суцкевера.

«Я очень рад за Юру Борисова, который возможно получит номинацию на «Оскар» за роль не в российском фильме, а в полноценном американском кино. Понятно, что он все равно играет не американца, а выходца из Нижнего Новгорода русского еврея. Но тем не менее это огромный успех для нашей страны. Юра Борисов сейчас гордость российского кинематографа. Я от души желаю ему успеха», - признался Шнейдеров.

Ранее блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) заявил НСН, что голливудский актер Джонни Депп вернется в новую часть «Пиратов Карибского моря» только ради гонорара и пиара, это станет для него «вторым шансом попасть в высшую лигу».

