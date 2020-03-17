Паранойя. Российскому обществу поставили диагноз из-за коронавируса

Однако, несмотря на это, большинство уверены, что это какая-то безысходность, конец света, только надежда на Бога и полки в магазинах. Президент предложил разумное, но я не уверен, что его послушают», - отметил собеседник НСН.

Сергей Ениколопов также считает, что российскому обществу не хватает здоровых сил, готовых погасить панику:

«У нас, к сожалению, плохо с креативным классом, это всё, что я вынес за последние дни.