Паранойя. Российскому обществу поставили диагноз из-за коронавируса

Психолог Сергей Ениколопов прокомментировал НСН призыв Путина не закупать в панике продукты впрок

Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная. Президент призвал к этому во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Путин ознакомился, в частности, с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах страны. «Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет. У нас очень стабильная ситуация с поставками», - заверил Мишустин.

Заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в эфире НСН выразил сомнение, что призыв президента возымеет серьёзный эффект.

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«Я бы хотел сказать, что волну паники может сбить только здравомыслие, но, к сожалению, убеждаюсь, что здравомыслящих мало. Например, задумайтесь, какой процент заболевших умирает, а какой поправляется. Все цифры про Китай известны, это порядковое различие.

Большинство уверены, что это какая-то безысходность, конец света, только надежда на Бога и полки в магазинах

Однако, несмотря на это, большинство уверены, что это какая-то безысходность, конец света, только надежда на Бога и полки в магазинах. Президент предложил разумное, но я не уверен, что его послушают», - отметил собеседник НСН.

Сергей Ениколопов также считает, что российскому обществу не хватает здоровых сил, готовых погасить панику:

«У нас, к сожалению, плохо с креативным классом, это всё, что я вынес за последние дни.

У нас, к сожалению, плохо с креативным классом

В соцсетях все гордятся, что такие креативные, у нас, дескать, с властью не очень хорошо. Однако в данной ситуации власть поступает абсолютно рационально, а тех, кто должны были бы придумать такую фишку, которая успокоит панику, и создаст чувство солидарности и спокойствия, как раз не хватает. По любому идиотскому поводу у нас готовы придумать флешмоб. А сделать так, как итальянцы, выйти на балкон и петь или аплодировать врачам, как испанцы, - увольте. Это должны люди придумывать, а не власть. Кто подсказал итальянцам, что нужно выйти на балкон и петь? Не психологи и не блогеры, это самоорганизация. Люди должны думать, что можно сделать, чтобы успокоить, а не усиливать панику.

Учитывая нашу склонность к паранойяльным размышлениям, паника только будет нарастать

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А у нас в социальных сетях, пожалуйста: там не хватает масок, тут термометров, ещё чего-то. Негатив, которого и так много. Учитывая нашу склонность к паранойяльным размышлениям, паника только будет нарастать, если всё будет продолжаться в том же духе».

В ходе визита в информационный центр по коронавирусу президент, в частности, ознакомился с системой мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах. Путину продемонстрировали онлайн-картинку с камер видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки. При этом на основе магазинных чеков по регионам отслеживается ситуация с ценами на продукты.

«Главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - подчеркнул президент.

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ФОТО: pixaby.com
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