Посол Долгов назвал главную проблему Европы на переговорах по Украине

Чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов заявил «Газете.Ru», что главной проблемой Евросоюза на фоне переговоров по Украине остается антироссийская позиция Брюсселя. Открытым остается вопрос, как он себя поведет, когда его включат в переговоры с Москвой, Вашингтоном и Киевом.

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По его словам, важно понять, за что выступает объединение — за войну или мир. Он назвал это принципиальным вопросом.

Он добавил, что официальных заявлений об участии ЕС в обсуждениях со стороны РФ пока не было. В первую очередь нужно дождаться именно их. Также Долгов уточнил, что глава евродипломатии Кая Каллас и другие представители Брюсселя продолжают делать антироссийские заявления. И это несмотря на желание сесть за стол переговоров.

Недавно сообщали, что инициатива главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о диалоге с Кремлем расколола Евросоюз.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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