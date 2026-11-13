Инициатива фон дер Ляйен о диалоге с Россией расколола Евросоюз
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила обсуждение с Россией будущей архитектуры безопасности в Европе. Это вызвало разногласия среди лидеров ЕС. Одни выступают за диалог, другие настаивают, что сначала необходимо добиться прекращения огня на Украине. Об этом пишет Bloomberg.
Вопрос обсуждали на саммите европейских лидеров в Дублине. Поводом стали новые предложения Кремля по системе безопасности на континенте. Она сложилась еще после окончания холодной войны. Речь идет в том числе о масштабах присутствия войск НАТО.
По данным Bloomberg, фон дер Ляйен и некоторые высокопоставленные еврочиновники готовы к предварительным переговорам. При этом возможные договоренности, по их мнению, должны обсуждаться после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, а также получить одобрение ЕС и североатлантического альянса.
Однако страны Балтии опасаются, что РФ пытается вовлечь Европу в обсуждение собственной безопасности до прекращения боевых действий. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал вовсе назвал инициативы Кремля психологическим давлением. А глава евродипломатии Кая Каллас предостерегла от возможной российской ловушки.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что вопрос участия ЕС в переговорах по Украине не затрагивался.
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