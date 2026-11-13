Инициатива фон дер Ляйен о диалоге с Россией расколола Евросоюз

Вопрос обсуждали на саммите европейских лидеров в Дублине. Поводом стали новые предложения Кремля по системе безопасности на континенте. Она сложилась еще после окончания холодной войны. Речь идет в том числе о масштабах присутствия войск НАТО.



По данным Bloomberg, фон дер Ляйен и некоторые высокопоставленные еврочиновники готовы к предварительным переговорам. При этом возможные договоренности, по их мнению, должны обсуждаться после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом, а также получить одобрение ЕС и североатлантического альянса.



Однако страны Балтии опасаются, что РФ пытается вовлечь Европу в обсуждение собственной безопасности до прекращения боевых действий. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал вовсе назвал инициативы Кремля психологическим давлением. А глава евродипломатии Кая Каллас предостерегла от возможной российской ловушки.



Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что вопрос участия ЕС в переговорах по Украине не затрагивался.

