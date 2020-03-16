Инфекционист: Грипп в России сейчас пострашнее коронавируса

«Что значит введение ЧС в связи с заболеваемостью 63 человек? Я считаю, что это необоснованно. Проводятся все необходимые противоэпидемические, профилактические и карантинные мероприятия для населения, в том числе и для тех, кто прибывает из стран с неконтролируемой ситуацией по инфекции. Поэтому вводить чрезвычайное положение не имеет большого смысла, это будет только усиление паники. А необходимо правильное информирование граждан, правильная миграционная политика и ограничение туристического потока, закрытие границ с неблагополучными странами – это вполне обоснованные методы», - сказал Викулов.

По его мнению, в России куда большее распространение на данный момент получил грипп и ОРВИ, чем коронавирус COVID-2019.

«У нас в некоторых регионах объявлен карантин в связи с эпидемией гриппа в Российской Федерации и, некоторые дошкольные и школьные учреждения уже закрыты по этому поводу. А наличие 63 случаев коронавирусной инфекции в России это не повод закрывать все школы. ОРВИ и обычный грипп более распространены и более значимы в России с точки зрения развития респираторных инфекций», - заключил собеседник НСН.

Тем временем число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составило уже 93 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее председатель комиссии по образованию научного совета при президиуме РАН, омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в беседе с НСН выступил за введение карантина в учебных заведениях на территории всей России.

