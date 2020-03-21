Россияне могут стать участниками акция помощи #МыВместе
В рамках акции #МыВместе 21 марта начал действовать агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помочь другим, которым требуется помочь во время пандемии коронавируса.
На сайте мывместе2020.рф можно пройти регистрацию и предложить свою помощь нуждающимся в качестве волонтера (кнопка «Стать волонтером»). На выделены тематические блоки с информацией об услугах и адресах, по которым их можно получить.
Уже сейчас крупные компании предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения, организуют горячие линии. В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить актуальную информацию о ресурсах, доступ к которым они готовы открыть пользователям.
«Сформированная в обществе культура добрых дел сегодня реализуется в конкретных проектах: это общие усилия и новые возможности, открывшиеся вопреки эпидемии», - считают в Общероссийском народном фронте (ОНФ).
Ранее ОНФ и общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров открыли добровольческих штабов помощи пожилым и одиноким людям в быту: покупке еды и лекарств.
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