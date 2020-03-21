Россияне могут стать участниками акция помощи #МыВместе

В рамках акции #МыВместе 21 марта начал действовать агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помочь другим, которым требуется помочь во время пандемии коронавируса.

На сайте мывместе2020.рф можно пройти регистрацию и предложить свою помощь нуждающимся в качестве волонтера (кнопка «Стать волонтером»). На выделены тематические блоки с информацией об услугах и адресах, по которым их можно получить.

Уже сейчас крупные компании предоставляют юридические консультации, обеспечивают доступ к бесплатным сервисам для удаленной работы и онлайн-обучения, организуют горячие линии. В разделе «Предложить помощь» организации могут разместить актуальную информацию о ресурсах, доступ к которым они готовы открыть пользователям.