«Лига защиты врачей»: Условия карантина одинаковы для всех
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил о необходимости общественного контроля за чиновниками-медиками в период пандемии коронавируса.
Уголовное дело за нарушение режима самоизоляции и заражение коронавирусом COVID-19 минимум 11 человек возбудила полиция Ставрополья на главного инфекциониста края Ирину Санникова. Женщина скрыла свою поездку в Испанию, где действовали карантинные меры из-за коронавирусной инфекции, 10 марта вышла на работу. В результате она стала разносчиком заболевания, сообщил на брифинге вице-премьер правительства Ставрополья Юрий Скворцов. Чиновнице грозит до двух лет лишения свободы.
По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, у Ирины Санниковой «притупилась бдительность». Он призвал не заводить на нее уголовное дело.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН высказался против уголовных мер наказания главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая скрыла свою поездку в Испанию, заболела коронавирусом сама и заразила, минимум, 11 человек.
«По моему мнению, достаточно было бы административных мер воздействия. Стоит разобраться, может ли такой человек представлять медицину на должности главного инфекциониста региона, руководить направлением. Это отдельный вопрос. Я бы не поддержал уголовное преследование в этой ситуации», - заявил собеседник НСН.
Семён Гальперин также считает, что правила пребывания в карантине должны быть одинаковыми для всех и заявил о необходимости общественного контроля за действиями чиновников в сфере здравоохранения.
«Что касается карантина, то правила должны быть едиными не только для чиновников – для всех людей! Это, конечно, глобальный вопрос, ради чего в России чиновники работают, боятся отпустить власть, если понимают, что своими действиями могут причинить вред окружающим или компрометируют своими действиями работу своего ведомства. Должна быть система подбора руководящих кадров, которые будут оцениваться и населением. Я давно говорю, что должен быть общественный контроль за чиновниками, особенно в сфере здравоохранения», - считает эксперт.
Ранее НСН сообщала о том, что первым президентом, который заразился коронавирусом, стал глава Бразилии Жаир Болсонару. Он провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, после чего в Белом дома заявили, что американскому лидеру не требуется проходить тест на вирус.
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