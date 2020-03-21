«Лига защиты врачей»: Условия карантина одинаковы для всех

Уголовное дело за нарушение режима самоизоляции и заражение коронавирусом COVID-19 минимум 11 человек возбудила полиция Ставрополья на главного инфекциониста края Ирину Санникова. Женщина скрыла свою поездку в Испанию, где действовали карантинные меры из-за коронавирусной инфекции, 10 марта вышла на работу. В результате она стала разносчиком заболевания, сообщил на брифинге вице-премьер правительства Ставрополья Юрий Скворцов. Чиновнице грозит до двух лет лишения свободы.

По мнению бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, у Ирины Санниковой «притупилась бдительность». Он призвал не заводить на нее уголовное дело.

Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН высказался против уголовных мер наказания главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой, которая скрыла свою поездку в Испанию, заболела коронавирусом сама и заразила, минимум, 11 человек.

«По моему мнению, достаточно было бы административных мер воздействия. Стоит разобраться, может ли такой человек представлять медицину на должности главного инфекциониста региона, руководить направлением. Это отдельный вопрос. Я бы не поддержал уголовное преследование в этой ситуации», - заявил собеседник НСН.