Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя США Джареда Кушнера о включении европейских представителей в переговоры по Украине. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
Ранее Кушнер объяснил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров и включить в него партнеров из ЕС.
Отвечая на вопрос СМИ об этом, Захарова заявила, что, насколько известно МИД России, такая тема в диалоге с американскими представителями в Москве не обсуждалась.
Недавно венгерский журналист Габор Штир заявил НСН, что если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Врач рассказал, сколько раз в месяц можно есть лапшу быстрого приготовления
- Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось
- Сенатор призвал усилить контроль над частными вузами после обысков в «Синергии»
- Философ Дугин назвал главные составляющие цивилизационного кода России
- ЕГЭ в 2027 году полностью переведут на российское программное обеспечение
- Каллас упомянула «правила Громыко» в споре о переговорах с РФ
- В Госдуме призвали обсудить лишение Норвегии права на международные соревнования
- «Скрыл – штраф!»: Что грозит работодателю за отказ признать травму в командировке
- Карпин назвал причины для завершения тренерской карьеры
- Продюсер Бабичев рассказал, кто может заменить Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»