Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось

Ранее Кушнер объяснил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров и включить в него партнеров из ЕС.



Отвечая на вопрос СМИ об этом, Захарова заявила, что, насколько известно МИД России, такая тема в диалоге с американскими представителями в Москве не обсуждалась.



Недавно венгерский журналист Габор Штир заявил НСН, что если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом.

