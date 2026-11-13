Захарова: Участие европейцев в переговорах по Украине не обсуждалось

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя США Джареда Кушнера о включении европейских представителей в переговоры по Украине. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

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Ранее Кушнер объяснил, что обе стороны согласились расширить следующий раунд переговоров и включить в него партнеров из ЕС.

Отвечая на вопрос СМИ об этом, Захарова заявила, что, насколько известно МИД России, такая тема в диалоге с американскими представителями в Москве не обсуждалась.

Недавно венгерский журналист Габор Штир заявил НСН, что если Европа откажется от ультиматумов и выработает единое мнение по Украине, переговоры могут привести к соглашению только весной-летом.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:СШАЕвропаПереговорыМИД РФМария Захарова

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