Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов с 2027 года

Корректировки хотят внести ко второму чтению законопроекта. Сейчас его рассматривает Госдума. По первоначальной версии документа, банки должны были самостоятельно ежемесячно рассчитывать и удерживать налог по прогрессивной ставке, если доход гражданина превышает 2,4 млн рублей.



По новой схеме кредитные компании будут удерживать 13%, а окончательный расчет с учетом общего дохода проведут налоговые ведомства по итогам года.



Банкам предоставят время до конца 2027-го, чтобы адаптировать свои системы. Конкретные сроки перехода на новый порядок определят после дополнительных консультаций.



Ранее подробнее рассказывали о предложении Минфина облагать проценты по вкладам НДФЛ до 22%.

