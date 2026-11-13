Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов с 2027 года

С 1 января 2027 года банки в России будут удерживать НДФЛ с процентов по вкладам по ставке 13%, а налоговые структуры при необходимости доначислят сумму с учетом прогрессивной шкалы. Такое изменение предложил Минфин России после обращений финансовых организаций, уточняет ТАСС.

ФНС России начала рассылать уведомления с налогом на проценты по банковским вкладам

Корректировки хотят внести ко второму чтению законопроекта. Сейчас его рассматривает Госдума. По первоначальной версии документа, банки должны были самостоятельно ежемесячно рассчитывать и удерживать налог по прогрессивной ставке, если доход гражданина превышает 2,4 млн рублей.

По новой схеме кредитные компании будут удерживать 13%, а окончательный расчет с учетом общего дохода проведут налоговые ведомства по итогам года.

Банкам предоставят время до конца 2027-го, чтобы адаптировать свои системы. Конкретные сроки перехода на новый порядок определят после дополнительных консультаций.

Ранее подробнее рассказывали о предложении Минфина облагать проценты по вкладам НДФЛ до 22%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Манзюк Александр
ТЕГИ:БанкиНалогиМинфин РФДеньгиВклады

Горячие новости

Все новости

партнеры