Минфин предложил изменить порядок налогообложения вкладов с 2027 года
С 1 января 2027 года банки в России будут удерживать НДФЛ с процентов по вкладам по ставке 13%, а налоговые структуры при необходимости доначислят сумму с учетом прогрессивной шкалы. Такое изменение предложил Минфин России после обращений финансовых организаций, уточняет ТАСС.
Корректировки хотят внести ко второму чтению законопроекта. Сейчас его рассматривает Госдума. По первоначальной версии документа, банки должны были самостоятельно ежемесячно рассчитывать и удерживать налог по прогрессивной ставке, если доход гражданина превышает 2,4 млн рублей.
По новой схеме кредитные компании будут удерживать 13%, а окончательный расчет с учетом общего дохода проведут налоговые ведомства по итогам года.
Банкам предоставят время до конца 2027-го, чтобы адаптировать свои системы. Конкретные сроки перехода на новый порядок определят после дополнительных консультаций.
Ранее подробнее рассказывали о предложении Минфина облагать проценты по вкладам НДФЛ до 22%.
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