Врач рассказал, сколько раз в месяц можно есть лапшу быстрого приготовления
Лапша быстрого приготовления может быть редким вариантом быстрого обеда, но регулярное употребление вредит здоровью. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» напомнил врач Алексей Маматов.
Специалист подчеркнул, что универсальной нормы нет, важнее общий рацион. Он связал основную проблему такой еды с количеством соли и высокой степенью переработки.
Если есть ее несколько раз в месяц при разнообразном питании, это не делает рацион нездоровым. Другое дело, если лапша становится привычным обедом несколько раз в неделю. И уже это ведет к избытку натрия.
Снизить количество соли и жиров можно, используя не всю приправу и без добавления колбасы или майонеза. Сделать блюдо, напротив, полноценнее помогут яйцо, курица, рыба или овощи.
Маматов резюмировал, что важны частота и контекст. Допустимо есть такую лапшу не чаще нескольких раз в месяц при сбалансированном рационе.
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