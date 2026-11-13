Большунову отказали в нейтральном статусе, лыжник обратится в CAS
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов будет обращаться с иском к Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом пишет «Матч ТВ».
В октябре стало известно, что Большунов без отбора примет участие в первых этапах Кубка мира в Финляндии и Норвегии, если получит нейтральный статус от FIS. В четверг появилась информация, что его не включили в состав на эти соревнования.
Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда РФ Дмитрий Свищев уточнил, что решение о выходе на CAS приняли вместе с Александром. Объединение помогает с документами, иск попросят рассмотреть по ускоренной процедуре.
Первый этап Кубка мира примет Рука в Финляндии 27-29 ноября, следующий — норвежский Тронхейм с 4 по 6 декабря. Россияне должны были выступить на соревнованиях в нейтральном статусе.
Недавно FIS предоставила его лыжникам Денису Спицову и Евгении Крупицкой.
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