Долина нарушила процедуру передачи квартиры и не отдала Лурье ключи
Певица должна была освободить проданную квартиру 9 января, но новая владелица пока так и не смогла туда въехать.
Сторона покупательницы квартиры народной артистки России Ларисы Долиной объявила, что певица нарушила процедуру приема-передачи недвижимости. Накануне знаменитость также «саботировала» встречу с Полиной Лурье, на которой должна была передать ей ключи от скандально известной квартиры. Поэтому новая владелица жилья в Хамовниках опять так и не смогла в него попасть.
НАРУШЕНИЯ ДОЛИНОЙ
10 января адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко объявила, что сторона певицы Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи квартиры в Москве. Юрист рассказала, что у звезды сменился адрес регистрации по месту жительства.
«Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», - приводит слова Свириденко ТАСС.
К тому же адвокат Лурье объяснила, что продавец и покупатель, либо уполномоченные ими лица должны были подписать акт приема-передачи жилья, но у представителя Долиной не было подтвержденных для этого полномочий.
До этого председатель коллегии адвокатов «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев говорил, что Лурье имеет право потребовать с артистки компенсацию за пользование жильем уже после решения суда о выселении певицы.
«В этой ситуации Лурье сможет потребовать компенсацию за пользование квартиры и коммунальные платежи, но нужно будет доказывать объем и длительность и опять обращаться в суд. Если говорить о компенсации коммунальных платежей и содержание жилья, то тут все просто. Эта компенсация высчитывается в соответствии с выставленными счетами от управляющей компании», - сказал специалист агентству.
По словам Чанышева, при попытке получить компенсацию неосновательного обогащения за пользование новой клиентке придется доказывать рыночную арендную ставку, делать отчеты оценщиков.
БЕЗ КЛЮЧЕЙ, КВАРТИРЫ И ДОЛИНОЙ
9 января Лариса Долина должна была выехать из скандально известной квартиры в Хамовниках, а также встретиться с Полиной Лурье для передачи ключей от недвижимости и подписания необходимых документов.
Встреча двух сторон должна была состояться в пятницу во второй половине дня, однако сама певица на нее так и не явилась. Вместо Долиной прибыл ее представитель, который, однако, по словам Светланы Свириденко, не смог подписать акт приема-передачи, так как не имеет необходимых для этого полномочий. В связи с этим Лурье вновь не смогла принять жилье, так как без подписанного документа она фактически не может туда заселиться.
Свириденко говорила, что без перечисленных полномочий принятие квартиры невозможно. Она также заявила, что новой даты для процесса передачи ключей пока нет, пишут «Известия».
При этом адвокат Долиной Мария Пухова объяснила, что певица не явилась на передачу проданной квартиры новой хозяйке, так как сейчас находится не в России.
«Лариса Александровна в настоящее время не находится в России, а в ее отсутствие адвокат Лурье отказалась принимать квартиру. Она хочет дождаться возвращения Долиной», - приводит слова адвоката ТАСС.
Кроме того, Пухова рассказала, что покупательница нашла неточность в акте передачи и отказалась принять квартиру.
Между тем, Свириденко заявила, что сторона Лурье уже готова привлечь судебных приставов для выселения звезды из проданной квартиры. По словам адвоката, это связано со срывом акта приема-передачи жилья. Известно, что ранее покупательница отказывалась от приглашения приставов, желая решить проблему мирным путем.
«Помощник Долиной нам сообщил, что она вернется 20 января. Мы будем ждать ее возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для ее принудительного выселения», - сказала Свириденко изданию.
При этом заслуженный юрист России Иван Соловьев заявил, что у Долиной, несмотря на ее отъезд, для выселения осталось всего несколько дней.
«По закону на исполнение решения суда дается пять рабочих дней. Мосгорсуд принял решение 25 декабря. После этого до Нового года было три рабочих дня. И в этом году, получается, оставшиеся два рабочих дня приходятся на 12 и 13 января. Дальше Лурье может взять исполнительный лист, отнести его в соответствующий отдел службы судебных приставов, который обслуживает район Хамовники и который обязан обеспечить исполнение решения суда», - объяснил он в интервью изданию «Аif.ru».
Ранее юрист, федеральный судья в отставке Сергей Пашин в беседе с НСН отметил, что решение Верховного суда по делу Полины Лурье и Ларисы Долиной станет ориентиром для других судов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В трех регионах России сбили восемь украинских БПЛА
- Врач посольства РФ предупредила об опасности песчаных блох в Индии
- СМИ: Ватикан просил США позволить Мадуро уехать в Россию
- Циклон «Фрэнсис» в Москве закрыл «Шереметьево» и парализовал МКАД
- Российские купюры вошли в пятерку самых защищенных в мире
- Совбез ООН запланировал заседание по Украине на 12 января
- Отдых за границей на Новый год подешевел для россиян на 5-10%
- Юрист объяснил, какие переводы на карту попадут под подозрение ФНС
- Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ
- Адвокат Лурье заявила о нарушении процедуры приема-передачи квартиры Долиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru