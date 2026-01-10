Долина нарушила процедуру передачи квартиры и не отдала Лурье ключи

НАРУШЕНИЯ ДОЛИНОЙ

10 января адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко объявила, что сторона певицы Ларисы Долиной допустила грубые нарушения процедуры приема-передачи квартиры в Москве. Юрист рассказала, что у звезды сменился адрес регистрации по месту жительства.

«Эти сведения необходимо отразить в акте приема-передачи, однако этого сделано не было. И новый адрес регистрации Долиной мы не знаем», - приводит слова Свириденко ТАСС.

К тому же адвокат Лурье объяснила, что продавец и покупатель, либо уполномоченные ими лица должны были подписать акт приема-передачи жилья, но у представителя Долиной не было подтвержденных для этого полномочий.