Юрист допустил, что Долина сможет саботировать решение суда о выселении

По его словам, это связано с бюрократическими процессами. В частности, покупательнице квартиры Полине Лурье следует дождаться изготовления судебного акта, после чего потребовать у певицы исполнить решение Мосгорсуда о выселении.

Эксперт указал, что в случае отказа Лурье придётся подавать заявление в суд на выдачу исполнительного листа, с которым нужно будет обратиться к судебным приставам.

«Пока приставы возбудят исполнительное производство, пока дадут срок Долиной на добровольное исполнение постановления пристава, который сам по себе составляет пять дней, пройдёт немало времени», - отметил Хаминский.

Он добавил, что из-за новогодних праздников быстро получить нужные документы вряд ли удастся, поэтому «в ближайшие две-три недели Долина вполне может оставаться в квартире».

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье и постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, а также снять с регистрационного учёта её дочь и внучку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

