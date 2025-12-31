СМИ: Дропперов из дела Долиной обязали выплатить ей 49 млн рублей

Суд Йошкар-Олы обязал выплатить около 49 млн рублей девятерых дропперов, которых мошенники использовали в рамках аферы с деньгами певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

СМИ: К концу 2025 года ФНС недополучила из-за блогеров свыше 1,8 млрд рублей

Отмечается, что сумма указана в качестве компенсации артистке за неосновательное обогащение. Речь идет о 48 млн 950 тысячах рублей. Известно, что все дропперы проживали в Йошкар-Оле, поэтому суд именно этого города взыскал с правонарушителей деньги с процентами. Однако, как сообщалось до этого, организаторы аферы действовали с территории Украины.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что вещи Ларисы Долиной после выселения из квартиры в Хамовниках перевезли на склад в центре Москвы.

ФОТО: РИА Новости
