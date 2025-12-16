«Ребенок останется?»: Прописка внучки не спасет Долину от выселения из квартиры
Несовершеннолетнюю внучку Долиной можно выселить из «проблемной» квартиры, только если у ее близких есть другая недвижимость, сказала в эфире НСН Людмила Айвар.
Верховный суд РФ поставил точку в деле с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, однако она может обратиться в президиум ВС, плюс остается незакрытым вопрос с выселением ее внучки, объяснила ситуацию в интервью НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.
Ранее ВС РФ оставил право собственности на квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Суд постановил, что певица находится в квартире незаконно, и если она добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении Долиной. Айвар пояснила, что теперь певица не должна отдавать Лурье 112 млн рублей, которые та заплатила за квартиру, но может обратиться в президиум ВС.
«Решения судов всех инстанций в пользу Долиной отменили, квартиру оставили за Лурье. Никаких денег ни с Долиной, ни с Лурье не взыскали. А решение в части снятия с регистрационного учета и выселения из квартиры Долиной, ее дочери и внучки направлено на новое рассмотрение в суд. В этом деле поставлена даже не жирная точка, а восклицательный знак. При этом, я думаю, Долина обратится в президиум Верховного суда с просьбой пересмотреть определение ВС. Там дело рассматривают 13 судей, другой вопрос, истребует ли ВС это дело для дальнейшего рассмотрения на президиуме? Я там нарушений не увидела. Все достаточно адекватно, все стороны выслушали. Я как юрист абсолютно согласна с этим решением», - отметила адвокат.
По ее словам, может возникнуть проблема с выселением из квартиры несовершеннолетней внучки Долиной.
«Если в договоре прописано, что зарегистрированные в квартире лица обязуются сняться с регистрационного учета, они должны быть с него сняты, но у нас есть несовершеннолетний ребенок, который зарегистрирован в этой квартире. Если какое-то другое жилье есть в собственности у мамы ребенка, у самого ребенка или у бабушки, то ребенка могут снять с учета. Даже если ребенок останется зарегистрированным в квартире, то он будет иметь право там проживать, но мама с бабушкой не смогут, потому что эта квартира им уже не принадлежит. Но ребенок, скорее всего, один там проживать не будет», - отметила Айвар.
При этом она высказала мнение, что в судах будет бум похожих жалоб, но не массовых пересмотров дел.
«Я не думаю, что это будет массово, хотя жалоб будет много. Все будет зависеть от того, обманута была условная бабушка или нет. Если она действовала четко, разумно и осознанно на протяжении длительного периода времени, и не будет доказательств того, что у нее "кукуха съехала", никакие квартиры возвращаться не будут. Долина говорила, что находилась в состоянии заблуждения, не понимала, что произойдет, но она же получала деньги за свою концертную деятельность. Это же не бабушка-лохушка, которая на завалинке сидит, ничего не знает и ее любой мелкотравчатый мошенник может обмануть. Она взрослая женщина с большим жизненным опытом. У нее достаточно ясное мышление и трезвый ум. Поэтому решение Верховного суда абсолютно верно», - заключила собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что Верховный суд привлек дочь Ларисы Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку певицы к спору вокруг продажи квартиры. При этом, по данным СМИ, дочь Долиной и ее внучка Александра съехали с квартиры в Ксеньинском переулке, отмечает «Радиоточка НСН».
