Верховный суд РФ поставил точку в деле с продажей квартиры певицы Ларисы Долиной, однако она может обратиться в президиум ВС, плюс остается незакрытым вопрос с выселением ее внучки, объяснила ситуацию в интервью НСН заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

Ранее ВС РФ оставил право собственности на квартиру Долиной за покупательницей Полиной Лурье. Суд постановил, что певица находится в квартире незаконно, и если она добровольно ее не покинет, суд нижестоящей инстанции рассмотрит вопрос о выселении Долиной. Айвар пояснила, что теперь певица не должна отдавать Лурье 112 млн рублей, которые та заплатила за квартиру, но может обратиться в президиум ВС.