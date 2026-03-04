КСИР заявил, что ударил по эсминцу США в Индийском океане

Удар по судну был нанесен ракетами Qadr-380 и Talaiyeh. Также было атаковано судно-дозаправщик рядом с эсминцем. Название судов не приводятся.

Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана. Это связано с ударом по кораблю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

