КСИР заявил, что ударил по эсминцу США в Индийском океане

Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) заявил, что ударил по американскому эсминцу, который находился в Индийском океане в 650 км от побережья исламской республики, сообщает Tasnim.

США: В Оманском заливе уничтожены все корабли Ирана

Удар по судну был нанесен ракетами Qadr-380 и Talaiyeh. Также было атаковано судно-дозаправщик рядом с эсминцем. Название судов не приводятся.

Ранее американский авианосец USS Abraham Lincoln был вынужден покинуть район своего местоположения у границ Ирана. Это связано с ударом по кораблю, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры