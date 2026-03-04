В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий
Список запрещенных для женщин профессий планируется сократить в России в 2027 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденную правительством дорожную карту по реализации модели целевых условий ведения бизнеса.
«Сокращение количества профессий, недоступных для труда женщин. Срок: декабрь 2027 года», - отмечается в документе.
Изменения затронут сферы транспорта и обрабатывающей промышленности. Соответствующие поправки внесут в приказ Минтруда о перечне производств, работ, должностей с вредными или опасными условиями, где ограничено применение женского труда.
Перечень работ, которые рекомендуется исключить из списка, планируют подготовить к марту следующего года.
Также власти проведут аудит условий труда на рабочих местах. При этом Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство будут вести эпидемиологические научные исследования по этим профессиям, в том числе ведомства изучат влияние вредных производственных факторов с учетом анатомических и психофизиологических особенностей женщин.
Ранее в России предложили разрешить женщинам работать на поверхности шахт и управлять самоходными машинами на открытых горных работах, пишет 360.ru.
