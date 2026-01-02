С участвовавшего в афере над Долиной дроппера отказались взыскать 15 млн рублей

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 млн рублей с одного из дропперов, учувствовавших в афере над певицей Ларисой Долиной, который умер до начала судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, мужчина в июне 2024 года получил от знаменитости 5 млн рублей, а через несколько дней — еще 10 млн рублей.