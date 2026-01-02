С участвовавшего в афере над Долиной дроппера отказались взыскать 15 млн рублей

Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 млн рублей с одного из дропперов, учувствовавших в афере над певицей Ларисой Долиной, который умер до начала судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам суда, мужчина в июне 2024 года получил от знаменитости 5 млн рублей, а через несколько дней — еще 10 млн рублей.

Цыпкин назвал отмену «схемы Долиной» одним из главных событий-2025

Известно, что прокуратура пыталась взыскать с него эти деньги. Его подозревали в необоснованном обогащении. Однако производство по гражданскому делу было прекращено в части требований, предъявленных ответчику, в связи с его смертью.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд Йошкар-Олы обязал выплатить почти 49 млн рублей девятерых дропперов, которых мошенники использовали в рамках аферы над Ларисой Долиной.

ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
