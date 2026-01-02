С участвовавшего в афере над Долиной дроппера отказались взыскать 15 млн рублей
Йошкар-Олинский городской суд отказался взыскивать 15 млн рублей с одного из дропперов, учувствовавших в афере над певицей Ларисой Долиной, который умер до начала судебного разбирательства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно материалам суда, мужчина в июне 2024 года получил от знаменитости 5 млн рублей, а через несколько дней — еще 10 млн рублей.
Известно, что прокуратура пыталась взыскать с него эти деньги. Его подозревали в необоснованном обогащении. Однако производство по гражданскому делу было прекращено в части требований, предъявленных ответчику, в связи с его смертью.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что суд Йошкар-Олы обязал выплатить почти 49 млн рублей девятерых дропперов, которых мошенники использовали в рамках аферы над Ларисой Долиной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве изменились тарифы на проезд в общественном транспорте
- МЧС: При пожаре в Якутии погибли 5 человек
- «От Франциска до ИИ»: Никас Сафронов в Новый год вспомнил о благословении понтифика
- С участвовавшего в афере над Долиной дроппера отказались взыскать 15 млн рублей
- Останина пообещала россиянкам бессрочный маткапитал и повышение пособий на детей
- Минобороны: ПВО сбили 5 беспилотников ВСУ
- МО: ВС РФ ударили по объектам ВПК и энергетики Украины
- Зеленский назначил экстремиста Буданова главой Офиса президента Украины
- «Хочу отказаться!»: Алексей Горшенев о выборе, который его ждет в 2026 году
- «Как чиновник без пенсии»: Алексей Горшенев о том, как его изменил 2025 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru