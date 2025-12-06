Ларису Долину обманул «Человек-паук»

ОБМАН «ПАУКА»

Мошенники, обманувшие Ларису Долину с квартирой в 2024 году, использовали поддельный паспорт с фотографией голливудского актера Тома Холланда, исполнившего роль «Человека-паука» в киновселенной «Marvel». Об этом сама артистка рассказала в эфире программы «Пусть говорят» вечером 5 декабря.

Он призналась, что стала «жертвой супергероя», так как не узнала его по фотографии. В эфире программы показали скан документа, в котором было размещено изображение Холланда в белой рубашке, а имя и фамилия были российскими: Андрей Лукин. Долина поделилась с ведущим программы Дмитрием Борисовым, что поверила в подлинность документов и в то, что они принадлежат некоему Лукину, который якобы является сотрудником «Росфинмониторинга».