Ларису Долину обманул «Человек-паук»
В эфире одного из федеральных каналов певица рассказала, что в паспорте мошенника, который ее обманул, было фото голливудского актера Тома Холланда.
Накануне народная артистка России, певица Лариса Долина раскрыла детали аферы с ее квартирой. В частности, знаменитость рассказала, что мошенники показали ей поддельный паспорт, в котором была фотография американского актера Тома Холланда, исполнившего роль «Человека-паука». Кроме того, певица пообещала вернуть покупательнице ее квартиры все деньги.
ОБМАН «ПАУКА»
Мошенники, обманувшие Ларису Долину с квартирой в 2024 году, использовали поддельный паспорт с фотографией голливудского актера Тома Холланда, исполнившего роль «Человека-паука» в киновселенной «Marvel». Об этом сама артистка рассказала в эфире программы «Пусть говорят» вечером 5 декабря.
Он призналась, что стала «жертвой супергероя», так как не узнала его по фотографии. В эфире программы показали скан документа, в котором было размещено изображение Холланда в белой рубашке, а имя и фамилия были российскими: Андрей Лукин. Долина поделилась с ведущим программы Дмитрием Борисовым, что поверила в подлинность документов и в то, что они принадлежат некоему Лукину, который якобы является сотрудником «Росфинмониторинга».
При этом РИА Новости сообщило, что человека с данными паспорта, который мошенники предъявили артистке, в России не существует. Издание писало, что Лукина Андрея Олеговича, родившегося 6 ноября 1989 года в Москве, нет в базе данных среди граждан РФ.
Артистка говорила, что лишь спустя четыре месяца поняла, что стала жертвой мошенников, но во время продажи квартиры, была уверена, что помогает изобличить преступников. Долина также рассказала, что организатор аферы с ее квартирой скрывается за границей.
«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЕРНУ»
В эфире той же программы певица пообещала вернуть покупательнице ее квартиры Полине Лурье все деньги. До этого артистка призналась, что на данный момент у нее нет всей суммы, поэтому она собирается отдавать ее частями.
«Это будет тяжело, поскольку у меня нет этих денег, но я их верну в полном объеме. Это мои проблемы, я их сама буду решать», - заявила певица.
В связи с этим брокер по недвижимости Мария Атлас предложила Долиной взять кредит, чтобы отдать деньги покупателю квартиры.
«Если бы я оказалась на месте покупателя квартиры Ларисы Долиной, я бы предложила, чтобы Лариса Долина взяла сама кредит, отдала его покупателю. Как ипотека… Покупатель ведь остался и без квартиры, и без денег. Покупатель купил квартиру с ипотекой. Теперь продавец может сделать то же самое», - сказала она в пресс-центре НСН.
Между тем, адвокат Александр Бенхин предположил, что Лурье может получить от Долиной больше, чем отдала за квартиру. Известно, что недвижимость знаменитости была продана за 112 млн рублей.
«Лурье невыгодно соглашаться на предложение Долиной о поэтапном возвращении средств за квартиру. Верховный суд в течение пяти дней принял документы и уже назначил дату слушания. Это говорит о том, что, скорее всего, будет принято решение, которое требуется именно защите Лурье. Вероятно, это будет двусторонняя реституция. Можно ожидать постановления суда, что если квартира вернулась к Долиной и жилье у нее уже не отнимут, то она должна будет полностью возместить 112 млн рублей добросовестному покупателю. Уже имея решение суда на руках, можно будет добавлять и пени, и проценты, и штрафные санкции, если она не вернет деньги вовремя», - приводит слова Бенхина издание «NEWS.ru».
В августе 2024 года Долина продала недвижимость и перевела деньги мошенникам, представившимся сотрудниками МВД. Позже артистка обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, заявив, что не осознавала своих действий.
В конце ноября 2025 года Второй кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций о возврате недвижимости Долиной. 28 ноября суд в Москве отправил в колонию обвиняемых в мошенничестве с ее квартирой, они получили от четырех до семи лет лишения свободы.
Однако позже в ГД призвали Верховный суд пересмотреть решение по квартире певицы. Кроме того, в стране начали постепенно «отменять» артистку. В Сети также появилось множество смешных роликов на тему «схемы Долиной», которая, по словам экспертов, отпугнула россиян от покупки квартир. На фоне всего этого 16 декабря Верховный суд рассмотрит дело о спорной недвижимости звезды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что решение в деле о квартире Ларисы Долиной является судебной ошибкой и произволом, поэтому деньги необходимо вернуть добросовестному покупателю.
