Юрист заявил о возможности Долиной жить в квартире Лурье
Несмотря на судебное решение, у певицы Ларисы Долиной остаётся возможность проживать в спорной квартире до 20-х чисел января, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста Данила Прокопенко.
По его словам, это связано со временем, необходимым для формальной процедуры выселения. Даже в ускоренном режиме приставы предоставят срок на добровольный выезд. Эксперт указал, что после получения полного судебного акта и исполнительного листа у Долиной будет около 10 рабочих дней на то, чтобы съехать самостоятельно.
При этом шансы на отсрочку минимальны, поскольку суд уже отклонил одну её просьбу.
Ранее стало известно, что юридические вузы включат в учебную программу «дело Долиной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп пригрозил Ирану новыми бомбовыми ударами
- Чиновника в Петербурге вместе с замом задержали по делу об организации тройного убийства
- Юрист заявил о возможности Долиной жить в квартире Лурье
- Правительство Никарагуа выразило солидарность Путину из-за атаки беспилотников на его резиденцию
- Медведев: Зеленскому теперь придется прятаться до конца жизни
- Трамп: ВСУ потеряли 26 тысяч человек за последний месяц
- В Дагестане распространяется дипфейк с участием главы республики
- Умерла исполнительница хита «Прекрасное далёко» Татьяна Дасковская
- Россиянам рассказали об изменениях в пенсиях, пособиях и зарплатах с 2026 года
- Похороны Брижит Бардо пройдут 7 января в Сен-Тропе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru