Юрист заявил о возможности Долиной жить в квартире Лурье

По его словам, это связано со временем, необходимым для формальной процедуры выселения. Даже в ускоренном режиме приставы предоставят срок на добровольный выезд. Эксперт указал, что после получения полного судебного акта и исполнительного листа у Долиной будет около 10 рабочих дней на то, чтобы съехать самостоятельно.

При этом шансы на отсрочку минимальны, поскольку суд уже отклонил одну её просьбу.

Ранее стало известно, что юридические вузы включат в учебную программу «дело Долиной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

