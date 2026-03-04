Над Россией за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России более 30 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 3 марта до 7.00 мск 4 марта... перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», - рассказали в ведомстве.
Военные сбили 21 дрон в Волгоградской области, по четыре - в Ростовской и Белгородской областях, два - в Астраханской области. Еще один БПЛА ликвидировали над Курской областью.
Ранее глава Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что при атаке беспилотников на регион пострадали пять человек, пишет 360.ru.
