СМИ: В Ормузском проливе образовалась пробка из судов
Пробка из судов, перевозящих нефть и сжиженный природный газ, образовалась в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал Shot.
Это произошло после заявлений КСИР о полном контроле пролива. В настоящее время сотни танкеров стоят на якоре по разные стороны пролива. Ежедневно через Ормузский пролив проходило 200-300 судов из стран Персидского залива. За сутки проходит 17-20 миллионов баррелей нефти, а также около 300 миллионов кубометров СПГ.
Возможная блокада Ормузского пролива может привести к перебоям с поставками нефти в Европу, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
