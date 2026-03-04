СМИ: В Ормузском проливе образовалась пробка из судов

Это произошло после заявлений КСИР о полном контроле пролива. В настоящее время сотни танкеров стоят на якоре по разные стороны пролива. Ежедневно через Ормузский пролив проходило 200-300 судов из стран Персидского залива. За сутки проходит 17-20 миллионов баррелей нефти, а также около 300 миллионов кубометров СПГ.

Возможная блокада Ормузского пролива может привести к перебоям с поставками нефти в Европу, заявил депутат Госдумы Александр Толмачев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

