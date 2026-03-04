Посол Ирана назвал военным преступлением убийство 165 девочек в результате удара по школе
Ответственные за удар по школе в Иране, в результате чего погибли 165 учениц, понесут наказание как военные преступники, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла Ирана в России Казема Джалали.
По его словам, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают данное нападение на детей военным преступлением, которое повлечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей.
Как отметил дипломат, удар по учебному заведению стал нарушением международного гуманитарного права.
Джалали сослался на Четвертую Женевскую конвенцию и Первый дополнительный протокол.
Девочки погибли в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб. Общее количество раненых составило 96 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
