Посол Ирана назвал военным преступлением убийство 165 девочек в результате удара по школе

По его словам, несоблюдение принципа соразмерности и непринятие мер предосторожности делают данное нападение на детей военным преступлением, которое повлечет за собой международную уголовную ответственность для его организаторов и исполнителей.

Как отметил дипломат, удар по учебному заведению стал нарушением международного гуманитарного права.

Джалали сослался на Четвертую Женевскую конвенцию и Первый дополнительный протокол.

Девочки погибли в результате удара США и Израиля по начальной школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в городе Минаб. Общее количество раненых составило 96 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

