СМИ: Во время конфликта на Ближнем Востоке погибли 870 человек
4 марта 202607:50
Почти 900 человек стали жертвами начавшихся 28 февраля боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times.
По данным издания, всего погибли более 870 человек. Подавляющее большинство жертв приходится на Иран, также среди погибших жители Израиля, Бахрейна, Кувейта, Ливана и ОАЭ.
Кроме того, в результате боевых действий погибли шесть военнослужащих США.
Ранее стало известно, что в Иране в результате удара США и Израиля по начальной школе «Шаджаре Тайебе» погибли 165 человек, напоминает 360.ru.
