СМИ: Долина и Лурье не приехали на заседание суда по выселению певицы
Певица Лариса Долина и Полина Лурье не приехали на заседание суда по вопросу о принудительном выселении народной артистки РФ из квартиры в Хамовниках. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в суд от обеих сторон прибыли лишь адвокаты. Также присутствует огромная толпа журналистов.
«Самих главных участниц резонансного дела нет», - говорится в сообщении.
Как пишет RT, также в суде будет решаться вопрос о снятии с регистрационного учёта дочери и внучки артистки, прописанных в квартире
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко заявила, что Долина хочет ещё несколько месяцев пожить в квартире в Хамовниках, так как не успевает собрать свои вещи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
