Адвокат: Долина передаст ключи от проданной квартиры 9 января

Певица, народная артистка России Лариса Долина планирует передать ключи от квартиры в Москве, которую приобрела у нее Полина Лурье, 9 января. Об этом рассказала адвокат исполнительницы Мария Пухова.

Долина освободила квартиру, которую купила Лурье

«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», - заявила защитник в беседе с ТАСС.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина освободила жилье.

Между тем в Москве отменили юбилейный концерт певицы «Юбилей на бис», который должен был состояться 6 марта.

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
