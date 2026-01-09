Адвокат: Долина передаст ключи от проданной квартиры 9 января
9 января 202610:49
Певица, народная артистка России Лариса Долина планирует передать ключи от квартиры в Москве, которую приобрела у нее Полина Лурье, 9 января. Об этом рассказала адвокат исполнительницы Мария Пухова.
«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», - заявила защитник в беседе с ТАСС.
Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина освободила жилье.
Между тем в Москве отменили юбилейный концерт певицы «Юбилей на бис», который должен был состояться 6 марта.
