Адвокат: Долина передаст ключи от проданной квартиры 9 января

«Передача ключей от квартиры Долиной запланирована на сегодня, 9 января, на вторую половину дня», - заявила защитник в беседе с ТАСС.

Ранее адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина освободила жилье.

Между тем в Москве отменили юбилейный концерт певицы «Юбилей на бис», который должен был состояться 6 марта.

