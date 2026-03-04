В Госдуме хотят остановить рост цен на цветы перед 8 Марта

В «Справедливой России» хотят провести проверку наличия признаков нарушений антимонопольного законодательства. По словам депутатов, за неделю до праздника тюльпаны в рознице стали продавать дороже трёхсот рублей за штуку, а если не принять меры, то они подорожают ещё больше. При этом небольшие букеты стоят около трех тысяч рублей, а более крупные - пять, 10 тысяч рублей и больше.

Парламентарии указывают, что для многих россиян цветы на 8 марта начинают превращаться в роскошь. В партии призвали ФАС решить проблему завышения цен на цветы, так как наблюдаются все признаки монополии.

Средняя цена за одну розу перед 8 марта может колебаться в районе 200-350 рублей за одну штуку, рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова в беседе с НСН.

