Адвокат: Долина не явилась на встречу для передачи ключей Лурье

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не смогла принять жильё в Хамовниках из-за неявки певицы на встречу. Об этом сообщает РИА Новости.

Лариса Долина освободила квартиру Полины Лурье

Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что представитель народной артистки РФ не смог подписать акт приёма-передачи, так как не имеет необходимых для этого полномочий.

«У доверенного лица Долиной... нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приёма-передачи», - сказала юрист, добавив, что без подписанного документа Лурье фактически не может заселиться.

Адвокат певицы Мария Пухова, в свою очередь, отметила, что покупательница нашла неточность в акте передачи и отказалась принять квартиру.

Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье и постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
