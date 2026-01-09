Адвокат: Долина не явилась на встречу для передачи ключей Лурье
Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не смогла принять жильё в Хамовниках из-за неявки певицы на встречу. Об этом сообщает РИА Новости.
Адвокат Лурье Светлана Свириденко отметила, что представитель народной артистки РФ не смог подписать акт приёма-передачи, так как не имеет необходимых для этого полномочий.
«У доверенного лица Долиной... нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приёма-передачи», - сказала юрист, добавив, что без подписанного документа Лурье фактически не может заселиться.
Адвокат певицы Мария Пухова, в свою очередь, отметила, что покупательница нашла неточность в акте передачи и отказалась принять квартиру.
Ранее Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье и постановил выселить Долину из квартиры в Хамовниках, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
