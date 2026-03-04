США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей
Военные США и Эквадора приступили к совместным операциям против наркокартелей. Об этом сообщает Южное командование американских вооруженных сил в соцсети Х.
«3 марта ВС США и Эквадора начали в Эквадоре операции против включенных в список террористических организаций», - указано в сообщении.
Командование назвало эти действия отличным примером «приверженности борьбе со злом в виде наркотерроризма» в Латинской Америке и в Карибском бассейне.
Ранее специалисты США содействовали операции по захвату лидера картеля «Новое поколение Халиско» в Мексике, в результате тот получил ранения и скончался, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В России планируют сократить список запрещенных для женщин профессий
- СМИ: Во время конфликта на Ближнем Востоке погибли 870 человек
- Над Россией за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
- США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей
- В Госдуме хотят остановить рост цен на цветы перед 8 Марта
- Зафиксирован выброс гигантского протуберанца на Солнце
- Посол Ирана назвал военным преступлением убийство 165 девочек в результате удара по школе
- КСИР заявил, что ударил по эсминцу США в Индийском океане
- СМИ: Туристам из России в ОАЭ приходится продлевать жилье за свой счет
- СМИ: В Ормузском проливе образовалась пробка из судов