США и Эквадор начали совместную операцию против наркокартелей

Военные США и Эквадора приступили к совместным операциям против наркокартелей. Об этом сообщает Южное командование американских вооруженных сил в соцсети Х.

«3 марта ВС США и Эквадора начали в Эквадоре операции против включенных в список террористических организаций», - указано в сообщении.

Командование назвало эти действия отличным примером «приверженности борьбе со злом в виде наркотерроризма» в Латинской Америке и в Карибском бассейне.

Ранее специалисты США содействовали операции по захвату лидера картеля «Новое поколение Халиско» в Мексике, в результате тот получил ранения и скончался, пишет 360.ru.

