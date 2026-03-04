Зафиксирован выброс гигантского протуберанца на Солнце
4 марта 202606:09
На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, сообщают «Известия» со ссылкой на РАН.
Он был выброшен в направлении северного полюса звезды и составляет около 1 млн км, что в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. Ученые указали, что наблюдаемый объект покинул Солнце по траектории, близкой к вертикальной.
Ранее на Солнце полностью исчезли пятна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме хотят остановить рост цен на цветы перед 8 Марта
- Зафиксирован выброс гигантского протуберанца на Солнце
- Посол Ирана назвал военным преступлением убийство 165 девочек в результате удара по школе
- КСИР заявил, что ударил по эсминцу США в Индийском океане
- СМИ: Туристам из России в ОАЭ приходится продлевать жилье за свой счет
- СМИ: В Ормузском проливе образовалась пробка из судов
- Сотни россиян могут выселить с застрявшего в Катаре круизного лайнера
- Исследование: К 2030-му Россия сможет заместить лишь треть авиапарка
- ЕС может отложить запрет на импорт газа из РФ
- Трамп признался, что ему все равно на участие Ирана в ЧМ по футболу