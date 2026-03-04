Зафиксирован выброс гигантского протуберанца на Солнце

На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, сообщают «Известия» со ссылкой на РАН.

На Солнце появилась корональная дыра в форме «дракона»

Он был выброшен в направлении северного полюса звезды и составляет около 1 млн км, что в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны. Ученые указали, что наблюдаемый объект покинул Солнце по траектории, близкой к вертикальной.

Ранее на Солнце полностью исчезли пятна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КосмосАстрономияСолнце

Горячие новости

Все новости

партнеры