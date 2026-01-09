Адвокат Лурье заявила о готовности привлечь приставов для выселения Долиной

По её словам, это связано со срывом акта приёма-передачи жилья.

Свириденко также отметила, что, по словам помощника Долиной, певица находится не в России и вернётся в страну 20 января.

«Мы будем ждать её возвращения. Но мы также можем обратиться к судебным приставам для её принудительного выселения», - заключила юрист.

Ранее адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что народная артистка РФ планирует передать Лурье ключи от квартиры в Хамовниках 9 января, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».