Украина собирается повторить опробованный сценарий с Каховской ГЭС, разрушенной Киевом в ночь на 6 июня. ВСУ нанесли серию ударов по ГЭС, в результате верхняя часть станции разрушилась. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС.

После украинской диверсии на Каховской ГЭС под водой оказались десятки населенных пунктов, погибли 55 человек, нанесен вред экологии, выросли риски распространения заболеваний, в том числе холеры. Одной из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС было лишение Крыма воды, сокращения подачи воды в Северо-Крымский канал.



Масштабные катастрофические последствия повлечёт за собой разрушение Каховской гидроэлектростанции, предупредила заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она выступила на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.