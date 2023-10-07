Диверсия на ГЭС ради победы ВСУ. В России предупредили о разрушительных планах Киева
ВСУ заминировали Круменчугскую ГЭС на фоне провального контрнаступления, чтобы снова обвинить Россию и выпросить денег у Запада на вооружение.
Киев заминировал Кременчугскую гидроэлектростанцию, возможна провокация с подрывом ГЭС «с целью создания общественной напряженности и обвинения российской армии в атаке на станцию». Об этом заявил представитель российских силовых структур в беседе с РИА Новости.
Украина собирается повторить опробованный сценарий с Каховской ГЭС, разрушенной Киевом в ночь на 6 июня. ВСУ нанесли серию ударов по ГЭС, в результате верхняя часть станции разрушилась. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что РФ предупреждала ООН о планах Украины разрушить Каховскую ГЭС.
После украинской диверсии на Каховской ГЭС под водой оказались десятки населенных пунктов, погибли 55 человек, нанесен вред экологии, выросли риски распространения заболеваний, в том числе холеры. Одной из целей диверсии Украины на Каховской ГЭС было лишение Крыма воды, сокращения подачи воды в Северо-Крымский канал.
Масштабные катастрофические последствия повлечёт за собой разрушение Каховской гидроэлектростанции, предупредила заместитель генерального секретаря Организации Объединённых Наций по политическим вопросам Розмари Дикарло. Она выступила на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации на Украине.
При этом, по словам Дикарло, обстоятельства разрушения дамбы Каховской ГЭС до сих пор неясны. Она назвала это событие наиболее значительной на сегодня атакой на гражданскую инфраструктуру. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», после разрушения Каховской ГЭС в пресной воде под Николаевом были обнаружены предвестники возбудителя холеры.
Замгенсека ООН также констатировала отсутствие ясности с подрывом самого крупного в мире аммиакопровода Тольятти – Одесса. Она призвала все стороны воздерживаться от подобного рода атак.
Но на Западе пытались обвинить Россию в подрыве сооружения. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что подрыв ГЭС лежит на совести России. Он подчеркнул, что такие действия укладываются в методы ведения боевых действий российским лидером Владимиром Путиным. Уничтожение Каховской ГЭС — новое измерение в противостоянии между Украиной и Россией. Об этом сообщило издание Bild.Однако, на Западе подтверждений этой версии не смогли найти.
Восстановить Каховскую ГЭС можно за год, если отогнать ВСУ от правого берега Днепра, заявил доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН.
«Если хотя бы есть минимум условий для ее восстановления, надо сейчас же к этому приступать. Вода в этом засушливом регионе – основной ресурс, восстановление необходимо и для гражданских целей, и для Запорожской АЭС. Если противника отогнать от правого берега подальше, чтобы они не мешали строителям, ремонтникам, то работы можно будет начать проводить. Если бы все условия с точки зрения военных действий были бы созданы, то за год можно было бы поднять уровень до проектного, который существовал до диверсии», - отметил он.
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Сальдо в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил, что на восстановление Каховской гидроэлектростанции потребуется около 200 миллиардов рублей.
Разрушение Каховской ГЭС — преднамеренная диверсия Киева, предпринятая в связи с безуспешными попытками наступления со стороны ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, у украинских военнослужащих не получается добиться поставленных целей в ходе «захлебывающихся» крупномасштабных наступательных действий.
Бывший разведчик США Скотт Риттер объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский решился на разрушение Каховской гидроэлектростанции. Свое мнение экс-сотрудник спецслужб высказал в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
Риттер полагает, что Зеленский решился атаковать ГЭС ради привлечения внимания западных союзников. Бывший разведчик считает, что мир устал от Украины, а желающих ее финансировать все меньше.
«Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», - сказал Риттер.
Контрнаступление Украины так и не смогло набрать силу, и спустя пять месяцев возникла угроза повторения ситуации – теперь с подрывом Украиной Кременчугской ГЭС, опасаются в России.
Затяжное контрнаступление украинских солдат за неимением резервов подходит к логическому завершению, и после провала в атаку пойдет уже российская армия, считает эксперт бюро политического анализа, полковник запаса Павел Калмыков.
«Контрнаступление ВСУ проваливается. Когда оно полностью выдохнется и захлебнется - а это произойдет, Украина должна будет перейти к обороне, и российская армия пойдет в наступление. Есть сведения, что наша страна располагает свежими войсками, еще не задействованными в боевых действиях. Полагаю, осенью нам нужно развивать успех, идти вперед, освобождать Одессу и Харьков. Вполне возможно, что российской армии удастся это сделать уже до конца текущего года», - рассказал «Радиоточке НСН» Калмыков.
Телеканал Fox News сообщил, что сенатор Джеймс Дэвид Вэнс и члены Палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц и Чип Рой запросили 26 сентября у помощника американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана данные о точной сумме расходов на Украину. У авторов послания возникли сомнения после слов Салливана о том, что Белый дом перечислил в качестве помощи Киеву порядка $79,9 млрд с начала спецоперации России на Украине. Вместе с тем, административно-бюджетное управление Белого дома утверждает, что было потрачено $111 млрд. Конгрессменам показалось странным, что администрация президента не знает, сколько средств Вашингтон перечислил на помощь Киеву. сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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