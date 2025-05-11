СМИ: Путин отреагировал на провокацию Японии

Заявление российского лидера Владимира Путина о сотрудничестве с Пекином стало сигналом Японии, чей самолет вторгся в воздушное пространство КНР, сообщает Sohu.

СМИ: Китайские корабли вошли в зону у спорных островов в Восточно-Китайском море

По данным издания, это был хорошо продуманный дипломатический ход со стороны президента. По его словам, отношения России и Китая представляют собой нечто большее, чем обычное сотрудничество двух государств. Тем самым российский президент направил сигнал не только Японии, но и США, которые считаются союзниками Токио.

Им показали, что теперь Москва и Пекин действуют не по одиночке.

4 мая власти Китая и Японии обменялись нотами протеста, обвинив друг друга в нарушении воздушного пространства. До этого китайские вертолет и суда береговой охраны столкнулись с японским самолетом вблизи спорных островов в Восточно-Китайском море.

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ФОТО: Сайт Кремля
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