СМИ: План США, Европы и Украины по урегулированию содержит 22 предложения
Переговорщики от США, стран Европы и Украины составили план по урегулированию конфликта, сообщает NBS News.
По данным телеканала, он содержит 22 пункта. Как заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, Киев согласился с предложениями Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня в воздухе, на море и на суше, а также о продлении перемирия на судоходных путях в Черном море. План включает и 30-дневное прекращение огня.
Отмечается, что план отвечает требованию президента России Владимира Путина о том, что американская сторона не будет поддерживать стремление Украины в НАТО.
В ночь на 11 мая президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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