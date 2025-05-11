СМИ: План США, Европы и Украины по урегулированию содержит 22 предложения

По данным телеканала, он содержит 22 пункта. Как заявил бывший посол США на Украине Уильям Тейлор, Киев согласился с предложениями Вашингтона о всеобъемлющем прекращении огня в воздухе, на море и на суше, а также о продлении перемирия на судоходных путях в Черном море. План включает и 30-дневное прекращение огня.

Отмечается, что план отвечает требованию президента России Владимира Путина о том, что американская сторона не будет поддерживать стремление Украины в НАТО.

В ночь на 11 мая президент России предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

