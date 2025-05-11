Трамп на фоне предложения Путина по Украине заявил, что это будет лучший мир
11 мая 202509:25
Глава США Дональд Трамп после предложения российского лидера Владимира Путина по Украине заявил в соцсети Truthsocial, что это будет лучший мир.
«Потенциально великий день для России и Украины!. Эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдёт к концу», — заявил американский президент.
Трамп указал, что продолжит работать с Москвой и Киевом.
В ночь на 11 мая президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru