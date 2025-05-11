Трамп на фоне предложения Путина по Украине заявил, что это будет лучший мир

«Потенциально великий день для России и Украины!. Эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдёт к концу», — заявил американский президент.

Трамп указал, что продолжит работать с Москвой и Киевом.

В ночь на 11 мая президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

