Трамп на фоне предложения Путина по Украине заявил, что это будет лучший мир

Глава США Дональд Трамп после предложения российского лидера Владимира Путина по Украине заявил в соцсети Truthsocial, что это будет лучший мир.

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«Потенциально великий день для России и Украины!. Эта бесконечная «кровавая баня», как мы надеемся, подойдёт к концу», — заявил американский президент.

Трамп указал, что продолжит работать с Москвой и Киевом.

В ночь на 11 мая президент Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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