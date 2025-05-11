В ВМФ опровергли сообщения о перехвате российской подлодки у Ла-Манша

Так там отреагировали на сообщения британских СМИ о «перехвате» российской субмарины «Краснодар» в Ла-Манше. «Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — указал собеседник.

Отмечается, что подлодка, выполнив задачи в Средиземном море, возвращалась к месту базирования.

Ранее стало известно, что Лондон направил подлодку следить за российским судном в Ла-Манше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

