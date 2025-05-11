В ВМФ опровергли сообщения о перехвате российской подлодки у Ла-Манша

Подводные лодки России выполняют свои учебно-боевые задачи в мировом океане, но их перехватить невозможно, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Главном штабе ВМФ.

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Так там отреагировали на сообщения британских СМИ о «перехвате» российской субмарины «Краснодар» в Ла-Манше. «Называть это «перехватом» смешно и неквалифицированно», — указал собеседник.

Отмечается, что подлодка, выполнив задачи в Средиземном море, возвращалась к месту базирования.

Ранее стало известно, что Лондон направил подлодку следить за российским судном в Ла-Манше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПодлодкаВМФ РФ

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