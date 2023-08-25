«Сейчас же приступать!»: Каховскую ГЭС можно восстановить за год
Грунтовая плотина станции не пострадала, а основная часть работ придется на бетонную плотину, рассказал НСН член Общественного совета Минэнерго Владимир Тетельмин.
Восстановить Каховскую ГЭС можно за год, если отогнать ВСУ от правого берега Днепра, заявил доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС. По его словам, это важно для водоснабжения Крыма, а также новых российских регионов. До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что воды в каналах региона для снабжения населенных пунктов хватит ориентировочно на восемь месяцев. Тетельмин подтвердил, что восстановление ГЭС важно для всего региона, приступать к работам нужно как можно быстрее.
«Если хотя бы есть минимум условий для ее восстановления, надо сейчас же к этому приступать. Вода в этом засушливом регионе – основной ресурс, восстановление необходимо и для гражданских целей, и для Запорожской АЭС. Если противника отогнать от правого берега подальше, чтобы они не мешали строителям, ремонтникам, то работы можно будет начать проводить. Если бы все условия с точки зрения военных действий были бы созданы, то за год можно было бы поднять уровень до проектного, который существовал до диверсии», - отметил он.
По его словам, грунтовая плотина практически не пострадала, основная часть работ придется на бетонную плотину. Российским военным нужно будет продумать доставку бетона к ГЭС или построить временный завод.
«Я думаю, сейчас уже наши специалисты там работают, идет проектирование восстановления. Сама грунтовая плотина имеет протяженность около четырех километров, она не пострадала, там работ больших не нужно будет. А вот бетонную часть придется во многом восстанавливать. Само тело бетонной плотины уцелело, но бычки, которые держали весь напор, затворы, все это нужно будет полностью восстанавливать. Это не такой большой объем работ, он больше ювелирный. Массовых работ не потребуется, но полмиллиона кубов бетона понадобится. Может, нужно даже бетонный завод маленький на это время построить. Машинное здание затоплено и отчасти разрушено, там тоже нужно будет серьезно поработать. Какие-то агрегаты вообще выбросить и заменить новыми, гидротурбины и гидрогенераторы – там серьезная работа. Придется сделать котлован, чтобы осушать часть дна и обеспечить доступ работникам. Это несложно в технологическом смысле», - рассказал собеседник НСН.
В июле временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что Каховская гидроэлектростанция будет восстановлена, когда позволит военная обстановка.
Разрушение Каховской гидроэлектростанции произошло в ночь на 6 июня. Вода затопила десятки населенных пунктов, погибли 55 человек, передает «Радиоточка НСН».
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