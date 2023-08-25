«Сейчас же приступать!»: Каховскую ГЭС можно восстановить за год

Восстановить Каховскую ГЭС можно за год, если отогнать ВСУ от правого берега Днепра, заявил доктор технических наук, член Общественного совета Министерства энергетики РФ Владимир Тетельмин в интервью НСН.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о необходимости восстановления Каховской ГЭС. По его словам, это важно для водоснабжения Крыма, а также новых российских регионов. До этого глава Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что воды в каналах региона для снабжения населенных пунктов хватит ориентировочно на восемь месяцев. Тетельмин подтвердил, что восстановление ГЭС важно для всего региона, приступать к работам нужно как можно быстрее.

«Если хотя бы есть минимум условий для ее восстановления, надо сейчас же к этому приступать. Вода в этом засушливом регионе – основной ресурс, восстановление необходимо и для гражданских целей, и для Запорожской АЭС. Если противника отогнать от правого берега подальше, чтобы они не мешали строителям, ремонтникам, то работы можно будет начать проводить. Если бы все условия с точки зрения военных действий были бы созданы, то за год можно было бы поднять уровень до проектного, который существовал до диверсии», - отметил он.