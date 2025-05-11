Суд обязал актрису Ларису Гузееву выплатить долг по ЖКХ

Мировой суд Москвы взыскал с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой задолженность по ЖКХ, сообщает РИА Новости.

Согласно информации источника, иск на звезду подали представители АО «Мосводоканал». Известно, что решение было принято еще в марте, а сейчас оно вступило в законную силу. При этом точная сумма долга актрисы за коммунальные услуги не раскрывается.

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Отмечается, что требования истца были удовлетворены в полном объеме. Однако пока неизвестно, будет ли Гузеева обжаловать решение суда.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве суд взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера и телеведущего Игоря Верника.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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