Суд обязал актрису Ларису Гузееву выплатить долг по ЖКХ

Отмечается, что требования истца были удовлетворены в полном объеме. Однако пока неизвестно, будет ли Гузеева обжаловать решение суда.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве суд взыскал задолженность по оплате коммунальных платежей с актера и телеведущего Игоря Верника.