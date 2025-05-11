СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли минимум 16 человек

По данным источника, автобус ехал из Катарагамы в Курунегалу. Авто принадлежит транспортному управлению Шри-Ланки. Известно, что во время движения автобус съехал с дороги и упал в пропасть на главной трассе Нувара-Элия — Гампола.

Отмечается, что личности погибших пока не удалось установить. При этом примерно 25 пострадавших уже доставили в медучреждения в Нувара-Элии и в Котмале, рассказали представители полиции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таиланде в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек.