СМИ: На Шри-Ланке при падении автобуса в пропасть погибли минимум 16 человек
На Шри-Ланке в ДТП с автобусом погибли не менее 16 человек, еще 35 получили травмы. Об этом сообщает издание «Daily Mirror».
По данным источника, автобус ехал из Катарагамы в Курунегалу. Авто принадлежит транспортному управлению Шри-Ланки. Известно, что во время движения автобус съехал с дороги и упал в пропасть на главной трассе Нувара-Элия — Гампола.
Отмечается, что личности погибших пока не удалось установить. При этом примерно 25 пострадавших уже доставили в медучреждения в Нувара-Элии и в Котмале, рассказали представители полиции.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Таиланде в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 15 человек.
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