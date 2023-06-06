Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте
Уничтожение Каховской ГЭС — новое измерение в противостоянии между Украиной и Россией. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщило издание Bild.
По мнению политика, подрыв ГЭС лежит на совести России. Он подчеркнул, что такие действия укладываются в методы ведения боевых действий российским лидером Владимиром Путиным.
Шольц добавил, что ФРГ встревожена ситуацией на Запорожской АЭС из-за диверсии на ГЭС. Он отметил, что Берлин постоянно следит за обстановкой на АЭС.
Ранее министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли назвал диверсию на Каховской ГЭС военным преступлением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru