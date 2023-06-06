Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте

По мнению политика, подрыв ГЭС лежит на совести России. Он подчеркнул, что такие действия укладываются в методы ведения боевых действий российским лидером Владимиром Путиным.

Шольц добавил, что ФРГ встревожена ситуацией на Запорожской АЭС из-за диверсии на ГЭС. Он отметил, что Берлин постоянно следит за обстановкой на АЭС.

Ранее министр обороны Великобритании Джеймс Клеверли назвал диверсию на Каховской ГЭС военным преступлением. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

